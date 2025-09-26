Postres más allá de la moda de la tarta de queso: llega la feria más dulce de España

'Laminero' es aquel al que le encanta lo dulce sea chocolate, tartas, donuts... Cualquier cosa que lleva azúcar hace las delicias de un buen 'laminero', una palabra aragonesa equivalente a 'goloso'.

Con ello, no es de extrañar que una de las feria del dulce más destacadas de este 2025 vaya a tener como sede en Aragón, y en concreto, la ciudad de Huesca donde uno de sus principales dulces son denominados 'lamines', unas cajas de bombones que encantan a los oscenses y a todo aquel que visita la ciudad.

Así, con los 'lamines' como uno de los productos estrella, pero con otros muchos dulces donde elegir, la ciudad de Huesca organiza el próximo mes de noviembre la feria 'Huesca es Dulce'. El Ayuntamiento oscense quiere poner así en valor a los grandes profesionales que desarrollar su labor en torno a estos productos.

UNA CITA MUY DULCE A FINALES DE OCTUBRE

La feria 'Huesca es Dulce' celebrará su segunda edición con el objetivo de mostrar el potencial del sector de la pastelería y el chocolate de la ciudad de Huesca. Tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de octubre en la plaza de López Allué de la capital oscense.

PASTELERIA ASCASO Las 'glorias' oscenses, otro de los dulces que estará presente en esta Feria

En esta edición, además, se abre la participación a profesionales artesanos del sur de Francia, lo que permitirá reforzar los lazos transfronterizos y enriquecer la oferta de expositores y productos. El evento contará también con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y la participación de un grupo de pasteleros oscenses.

La trenza de Almudévar, el pastel ruso o dulces que gustan a todos los públicos, como las palmeras de chocolate, tampoco faltarán a esta cita. "Todo el trabajo que llevan hecho nuestros pasteleros de antes, nos ha situado muy bien en el mapa de España y queremos dar las gracias y seguir proyectando la pastelería hacia donde va, hacia el buen camino”, afirma el presidente del Gremio de Pasteleros de la provincia de Huesca, Jairo Vincelle.

Pastelería Tolosana Trenza de Almudévar

Para los pasteleros, esta feria “es una oportunidad de brillar, de darnos a conocer, de invitar a la gente que no nos conoce, que vean la pastelería y la tradición que sigue en Huesca y queremos exponer todos nuestros productos y nuestro buen hacer”.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, asegura que la Feria Dulce es una forma de poner en valor "la fama que tiene nuestra pastelería oscense, no solamente en la ciudad, sino en toda la provincia".

Unos dulces oscenses pensados para "endulzar la vida y el paladar a todos los aragoneses y visitantes que quieran probar los productos artesanos y pasteleros de la ciudad de Huesca”.