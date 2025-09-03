La DPH invierte este año más de 34 millones de euros para mejorar la vida de los altoaragoneses

El pleno de la Diputación ha aprobado este mediodía el Plan Impulso 2025. Un plan dotado con 14,7 millones de euros que, sumados a los 20 millones de euros del Plan de Obras y Servicios (POS), dan como resultado más de 34 millones de euros con los que los 201 municipios de la provincia, todos excepto la capital, van a disponer de más recursos para dar respuesta a las necesidades de los vecinos del medio rural.

La Diputación Provincial de Huesca va a realizar este año un importante esfuerzo inversor con los que seguir mejorando la calidad de vida de los altoaragoneses. Entre ambos planes, Plan de Obras y Plan Impulso, suman 9 millones de euros más que en 2024. Un incremento del 34 por ciento.

La principal novedad del Plan Impulso 2025, aprobado hoy en pleno, es la obligatoriedad para los ayuntamientos de invertir más de 6 millones de euros en el arreglo y mejora de caminos. Esta es una necesidad constatada en el medio rural que facilita el desarrollo de las actividades agrícola y ganadera, vitales en una provincia como Huesca.

Con los otros 8,7 millones de euros del Plan Impulso de este año los ayuntamiento van a poder acometer todo tipo de inversiones en vías públicas, parques, infraestructuras deportivas, recursos hidráulicos, protección del patrimonio histórico-artístico, caminos…