La danza se hace sitio en el medio rural

El III Encuentro Tierras de Qala't, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en Alcalá de Gurrea, ha llegado a recibir en la presente edición hasta 110 propuestas escénicas para hacerse hueco en un programa que está conformado por 8 actuaciones más un taller. Un dato que refleja la buena relación que existe entre la danza y el medio rural y más en concreto entre la danza y Alcalá de Gurrea. A ello ha hecho referencia el director del encuentro, Pablo Pérez, en la presentación del programa, para quien es "muy gratificante ver cómo la danza contemporánea en Alcalá se ha hecho un hueco y cómo la recibe el público”.

Y es que para las compañías es "muy gratificante salir de su zona de confort, el medio rural y su público da mucho y es que hay muchos estímulos en el medio rural".

Por su parte, el alcalde de Alcalá de Gurrea, José Eugenio Marín, ha señalado la importancia que para el medio rural tiene fomentar la cultura. “Lo que queremos es seguir fomentando la cultura porque es un pilar fundamental y más en el medio rural, porque supone ofrecer experiencias significativas”.

El programa dará comienzo el viernes a las 22,00 horas en el exterior de la iglesia de la localidad, donde la compañía Wall & Peace de Wonderground Company pondrá en escena una actuación de circo-danza. El sábado por la mañana, el programa comenzará con la charanga infantil La Ganga de Almudévar y un taller de música y movimiento a cargo de Andrea de Siena e Vicenzo Gagliani de Italia, compañía que pondrá en escena también una actuación de danza. Este mismo día, se sucederán otras cinco actuaciones de danza de Tan a Prop de Les del Pincin, de Azul Azul de La Matriz, de Contiguo de Patella Vulgata, de Els Dies Raros de Les del Pcnic y de Vacío Espirituyla de Richard Mascherin. El sábado, el programa finalizará con una verbena sesión DJ y el domingo, el encuentro llegará a su fin con una actuación de teatro cómico a cargo de B.O.B.A.S. De Cia. Jimena Cavalleti.