Cuentos para adultos en Huesca en el día mundial de la narración oral

El ayuntamiento de Huesca celebra el 20M, Día Mundial de la Narración Oral, con cuentos para adultos contados por profesionales de AEDA

El Ayuntamiento de Huesca, en colaboración con AEDA (Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España) conmemora este 20 de marzo a las 20:00 horas El Día Mundial de la Narración Oral con una sesión de cuentos contados de viva voz para público adulto (+14 años). Los profesionales encargados de poner voz y cuerpo a los cuentos serán Sandra Araguás y Mario Cosculluela. La cuentista, Sandra Araguás ha resaltado en COPE Huesca que " a mi me gusta más cuentista que cuentacuentos. También utilizamos narrador oral pero a mi la conotación de cuentista y la sonrisa que despierta, me gusta un montón. Si que siempre me he despegado de la palabra cuentacuentos por las connotaciones. Parece que tienes que contar sólo para pequeños y te imaginan maquillada, con alitas y tutú. Lo mío no tiene nada que ver con eso y tenemos que reivindicar esta palabra que para eso tenemos un idoma con palabras polisémicas que son una maravilla"

Cada 20 de marzo, coincidiendo con el Equinoccio de Primavera, para celebrar el Día Mundial de la Narración Oral, tanta gente como sea posible, cuenta cuentos en diferentes idiomas y lugares del mundo, día y noche. Las personas participantes comparten sus eventos, a la vez que sus historias, que contribuyen a dar a conocer este arte y oficio, creando contactos y relaciones internacionales.

Para quienes integran AEDA es una fecha señalada, de encuentro con otros colegas y con el público y desde hace varios años esta Asociación Profesional organiza sesiones de cuentos colectivas en diversos lugares de la geografía española, a cargo de narradores y narradoras asociadas.

Este año, además de Huesca, serán sedes de este evento anual organizado por AEDA en colaboración con instituciones locales, Segovia, Castro Urdiales (Cantabria), Cáceres, Azuqueca de Henares (Guadalajara), Alcalá de Guadaira (Sevilla), Tías (Lanzarote), Pradejón (La Rioja) y Oviedo (Asturias).

Como novedad para este 2024, el Ministerio de Cultura brindará su apoyo para la difusión de la actividad. AEDA y el Ayuntamiento de Huesca invitan a los oscenses mayores de 14 años a que se unan a esta celebración del Día Mundial de la Narración Oral acudiendo a escuchar historias este 20 de marzo a las 20:00 en el Centro cultural Manuel Benito Moliner.