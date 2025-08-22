Avanza el proyecto de reurbanización de la calle Desengaño

El Ayuntamiento de Huesca continúa avanzando en el proyecto de reurbanización de la calle Desengaño, una actuación incluida en la estrategia de mejora del espacio público y enmarcada en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El proyecto contempla la urbanización en plataforma única desde el cruce con la Costanilla de León hasta la calle General Alsina, incluyendo también la calle Romero. La intervención supondrá una transformación integral del entorno, con la soterración de los contenedores y la plantación de arbolado en el tramo más ancho de la vía, lo que contribuirá a una mayor calidad ambiental y estética.

La calle Desengaño pasará a formar parte de la nueva “zona 20 residencial” de la ZBE. Se trata de un espacio en el que, sin restringirse el acceso a los vehículos, la prioridad corresponde al peatón y se aplican normas específicas de circulación, es decir, velocidad máxima de 20 km/h y circulación compartida entre peatones, ciclistas y vehículos, con prioridad peatonal, pudiendo utilizar toda la zona de circulación y no siendo necesaria la señalización de pasos peatonales.

Las bicicletas y VMP podrán circular en ambos sentidos, salvo indicación contraria, y los vehículos únicamente podrán estacionar en los lugares señalizados. Finalmente, no estarán permitidos los juegos ni deportes en la calzada.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Huesca dará respuesta a las preocupaciones que los vecinos de la zona vienen manifestando desde hace años, ofreciendo una solución integral a los problemas de accesibilidad, movilidad y estética urbana. El objetivo es transformar la calle Desengaño en un entorno más habitable y seguro, que mejore la calidad de vida de quienes residen y transitan diariamente por este espacio.