La alcaldesa de Huesca valora acciones legales contra el portavoz de VOX en el ayuntamiento por injurias

De nuevo polémica entre VOX y el equipo de gobierno del ayuntamiento de Huesca por el uso de la sala de prensa del ayuntamiento como desencadenante y que ha llevado a la alcaldesa a plantearse acciones legales por injurias

Vox ha acusado de " acto de censura" a la alcaldesa de Huesca por la no autorización a utilizar la sala de prensa del ayuntamiento para una convocatoria prevista para este jueves. Según la formación política Vox, el equipo de Gobierno no aprobó su solicitud pero desde el gabinete de comunicación de Alcaldía se ha demostrado que sí se había autorizado pero el portavoz de VOX no lo comprobó en el sistema de comunicación interna del consistorio. Una denuncia del portavoz de Vox que ha llevado a la alcaldesa a tomar acciones legales contra él por "injurias y calumnias".

Ayuntamiento de Huesca Autorización del departamento de comunicación

El portavoz de este grupo municipal en la oposición había explicado en una nota de prensa “ el desdén de la alcaldesa hacia el derecho de los grupos municipales a ejercer su labor política" y, desde su punto de vista, se trata de "la clara voluntad de silenciar a VOX".

El Grupo Municipal VOX considera "absolutamente inaceptable este comportamiento autoritario, que no solo pone en evidencia la falta de capacidad de gestión de Lorena Orduna y su equipo de gobierno, sino que además contraviene el espíritu democrático y de transparencia que debe regir la actividad de un Ayuntamiento. En lugar de promover el diálogo y el intercambio de ideas, la alcaldesa opta por un acto de censura que únicamente busca silenciar a la oposición, una actitud antidemocrática que recuerda las oscuras prácticas del pasado".

Desde el equipo de gobierno, se ha explicado que los técnicos de sistemas del Ayuntamiento fueron de la rueda de prensa y esta mañana se han personado en la misma para la correspondiente asistencia técnica sin que haya asistido ningún miembro de VOX