Acuerdo en la condena de prisión por el atropello mortal del triatleta de Barbastro Alejandro Sierra

El Juzgado de lo Penal número 2 de Huesca ha condenado a tres años y dos meses de prisión a Santiago Asín, un vecino de la localidad de Alberuela de Laliena de 61 años de edad, por el atropello mortal del triatleta de Barbastro Alejandro Sierra, de 38 años.

El atropello se produjo el 30 de octubre de 2020, cuando entrenaba en bici con su compañero David Bestué, quien resultó herido grave, por la carretera A-1232, a la altura de Pozán de Vero, cerca de Barbastro.

Antes de la vista de este lunes, 20 de mayo, Fiscalía, acusación particular y defensa han llegado a un acuerdo, que permite rebajar la pena de los cuatro años que se pedía inicialmente hasta los tres años y dos meses, por un delito de conducción etílica en concurso con otro de homicidio por imprudencia grave y con otro de lesiones por imprudencia grave. Además, se le retirará el permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años.

El abogado de la acusación particular, José Hernán Cortés, ha dicho que para la familia supone un “dolor irreparable” y esperan que hechos de este tipo no se vuelvan a repetir. “Una de las preocupaciones de la familia es que hechos de este tipo no se vuelvan a repetir porque es un final tremendo para ellos y para la sociedad en general”, esto desde el punto de vista humano y desde el jurídico se ha alcanzado un acuerdo y hay un debate social sobre si este tipo de hechos merecerían en el código penal una pena mayor o no y ahora hay que aplicar la ley como está y la pena máxima son cuatro años de prisión para este tipo de delitos y se ha llegado al acuerdo de tres años y dos meses”.

El acusado ha reconocido que circulaba borracho cuando atropelló a la víctima y a su compañero. Por su parte, el letrado de la defensa, Javier Oses, ha destacado que su cliente estaba muy arrepentido. “Es la pena más favorable que hemos podido conseguir, él está arrepentido y había reconocido los hechos desde el inicio y en proceso de ejecución se abrirá el proceso para decidir si entra en prisión o no”.

En cuanto a la responsabilidad civil, han llegado a un acuerdo con la compañía aseguradora.