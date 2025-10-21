COPE
Loro Parque Fundación obtiene el respaldo internacional de la UICN para la creación del Santuario Marino de la Macaronesia

La moción presentada por la entidad canaria en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que se está celebrando en Abu Dhabi, ha sido aprobada con un 96,5% de los votos a favor, consolidando más de cuatro décadas de trabajo por la conservación marina

Entrevista a Lara Martínez, oficial de conservación del Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura7:31 min escucha

