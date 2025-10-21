sociedad
Loro Parque Fundación obtiene el respaldo internacional de la UICN para la creación del Santuario Marino de la Macaronesia
La moción presentada por la entidad canaria en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que se está celebrando en Abu Dhabi, ha sido aprobada con un 96,5% de los votos a favor, consolidando más de cuatro décadas de trabajo por la conservación marina
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura7:31 min escucha
