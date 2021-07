Tauroemoción recibe la negativa del Ayuntamiento a la celebración de festejos taurinos

La empresa encargada de la Plaza de Toros de Huesca ha expresado su desacuerdo con la decisión final de los informes jurídicos municipales. En primer lugar, y como ha explicado el Director de Tauroemoción, Alberto García, por cómo han recibido esa noticia, ya que aseguran que "lo que conocemos es por la prensa, por la nota de prensa que ha mandado que informa que los servicios jurídicos han dicho que no". El director de Tauroemoción ha reiterado que "oficialmente no nos han mandado la contestación".

Desde los informes técnicos y jurídicos seha considerado inviables llevar a cabo la corrida goyesca planteada por Tauroemoción. Una decisión, que, como ha explicado García va a afectar a muchos sectores. Y ha explicado que, aunque su empresa va a perder dinero, los proncipales afectados van a ser "en primer lugar, la afición de Huesca y por otro lado, la economía de Huesca" ya que estos festejos podrían haber dado vida a la ciudad, tanto a la hostelería como al turismo, han asegurado desde la empresa organizadora.

Desde Tauroemoción, también se ha querido asegurar que, esta vez, no es culpa de los políticos, cono los que mantuvieron reuniones para intentar realizar festejos taurinos, sino de los servicios jurídicos municipales que no han aprobado sus propuestas. El Director de la empresa ha querido expresar su "absoluto pesar, total, estamos muy desilusionados. Pensábamos que se iba amirar con buen ojo para que hubiera festejos taurinos en Huesca" y asegura que tendrá impacto en el futuro de las plazas de toros porque "el desapego de dos años con la afición creo que es nefasto".

Por segundo año consecutivo, Huesca se queda sin toros. Una decisión que ha afectado a la afición taurina, sobre todo al ver que en otras ciudades españolas, los festejos taurinos se han podido realizar a pesar de la pandemia.