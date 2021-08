Las peñas descontentas tras su reunión con el Ayuntamiento de Huesca

Álvaro Antoñazas, presidente de Los que faltaban, nos contaba que el punto en el que se encuentran las peñas es crítico, ya son muchos los riesgos que asumen debido a que no cuentan con subvenciones y el futuro es incierto. Antoñanzas ha explicado que “desde el Ayuntamiento dijeron que no tenían posibilidad de poder darnos ni subvención ni convenio. Estaban a expensas de lo que ocurriera el tercer trimestre del año para ver si podíamos organizar algo y así poder justificar parte del gasto. Pero claro, ahora las peñas estamos en un punto en el que no tenemos dinero, entonces no podemos hacer una inversión. Como no sabemos nuestros costes, aun que la situación lo permita realmente, no creo que nos vayamos a atrever a poder hacer nada porque no podemos arriesgarnos a perder”.

En la reunión sí que se consiguió aprobar la solicitud de las peñas para colocar las casetas en los Porches de Galicia a partir del día 1 de agosto. La campaña de socios es parte fundamental de los ingresos, y desde las Peñas se muestran agradecidos, pero creen que la ayuda llega tarde y es insuficiente.

“Se nos comunicó ayer, pero bueno al final, se hace más o menos un 10% de los socios que solemos hacer las peñas habitualmente y luego el precio son 10 euros que se convierten en un beneficio de 3 o 4 euros para la peña. Si se multiplica por el 10% da para pagar un mes de alquiler o dos de los doce meses que tiene el año. Algo ayuda, por supuesto, y estamos agradecidos de que nos dejen colocar las casetas porque pensamos que es una forma de acercarnos más hacia la gente pero, aun así, es completamente insuficiente”.

Por el momento serán 4 las peñas que estarán en los porches, dos todavía están en duda.

Los peñistas entienden que la situación sanitaria está afectando a muchos sectores, y que las fiestas de San Lorenzo tampoco se pueden celebrar este año con normalidad. Aún así, muestran preocupación por las consecuencias que puedan darse el año que viene, un año en el que no es seguro que vuelvan a estar todas las Peñas recreativas en los Porches. “La cuestión es que si una peña recreativa desaparece, vamos todas detrás. En 2022 no habrá problemas para poner las casetas en los porches porque no habrá ninguna caseta que poner. Es lo que siempre hemos hablado en esta ciudad, parece que las peñas no hacen nada porque como estamos acostumbrados a que todo sea gratis... El día que las peñas falten , entonces la gente se preguntara qué pasa, porque no es el San Lorenzo de siempre. Y el motivo estará en que seis peñas recreativas no aparecen”.

Aun así, desde las peñas piden la colaboración de todos los oscenses y les animan a dar su apoyo, ya que por el momento, sin prelaurentis ni actividades para este mes de agosto, esta campaña “solidaria” de socios es la única forma de hacer que esta parte fundamental de las Fiestas de San Lorenzo que son las peñas, aguanten un año más.