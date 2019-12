El Consistorio oscense pide al Gº Aragón que valore la gestión y ubicación del servicio de atención a "menas"

El Ayuntamiento de Huesca solicita al Gobierno de Aragón que valore la gestión del servicio de atención que se presta en Huesca a los menores extranjeros no acompañados, así como la ubicación del centro de acogida

Así se ha aprobado hoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana, por unanimidad de todos los grupos municipales del Consistorio oscense, tras el encuentro que en la tarde de ayer reunió al alcalde de la ciudad con el director general del IASS y con los cuerpos de seguridad. La reunión y la comisión de Seguridad se han llevado a cabo a raíz de los últimos incidentes sucedidos en la ciudad de Huesca en los que se han visto implicados estos menores.

Además, se ha decidido incrementar la vigilancia y control en la plaza del Burguer King, donde se ha detectado que hay más conflictos habitualmente, a través de un servicio de videovigilancia y se solicitará al Gobierno de Aragón la participación de la Policía adscrita en esta vigilancia.

La responsable de Seguridad Ciudadana, Ana Loriente ha reconocido que si meses atrás se calificaban de hechos puntuales los sucesos que hasta el momento habían ocurrido, desde la celebración de la Junta Local de Seguridad en el pasado mes de octubre, las conductas no apropiadas han aumentado y ya no se habla de hechos puntuales.

Por otra parte, el alcalde ha solicitado a la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, la celebración de un encuentro interinstitucional en la capital oscense con la asistencia de los máximos responsables del Ayuntamiento de Huesca, de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y de la Delegación del Gobierno en Aragón, a la que también asistirían representantes de la Fiscalía de Menores, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las entidades responsables de la gestión de los Centros de Acogida.

Continúa la preocupación vecinal tras la pelea, el pasado jueves, en la plaza de los Fueros de la ciudad que se saldó con 4 menas detenidos por un delito de lesiones y un hombre de 39 años herido.

Cabe recordar que el incidente se produjo el pasado jueves, entorno a las diez de la noche, en la plaza de los Fueros donde está ubicado el centro de acogida de menores extranjeros no acompañados. Cuatro de estos chavales agredieron a un hombre de 39 años que tuvo que recibir asistencia sanitaria. Los cuatro menas fueron detenidos por un delito de lesiones. No es la primera vez que sucede un incidente de estas características, hace una semana, varios jóvenes protagonizaron una reyerta en una céntrica plaza y aunque entonces no hubo detenidos ni asistencias médicas, la Policía Nacional localizó en el lugar dos bates de béisbol escondidos bajo un vehículo.

La oposición municipal ha puesto de relieve que finalmente el Ayuntamiento ha reconocido que los incidentes que suceden no son hechos puntuales.