VOX exige responsabilidades al anterior ejecutivo del PSOE y aclaraciones a la alcaldesa de Huesca

VOX exige responsabilidades al anterior ejecutivo del PSOE y aclaraciones a Lorena Orduna por el Cierre de “El Alcoraz”, poniéndose a disposición de la S.D. Huesca.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca ha recibido con estupor durante el día de hoy, a través de diversos titulares en la prensa, la noticia relativo a un decreto (número 2004/2023) del anterior alcalde socialista de Huesca, Luis Felipe, ordenando el cese de actividad del Campo de Futbol del Alcoraz, perteneciente a la Sociedad Deportiva Huesca.

Dicho decreto se firmó en medio de la pasada campaña electoral correspondiente a las elecciones locales y autonómicas, el 17 de mayo, y no solo no se hizo pública la decisión de cierre del campo de futbol, sino que además, se incumplió sistemáticamente permitiendo la realización del último partido de la pasada temporada, el 27 de Mayo, con el consiguiente riesgo para todos los asistentes.

El cierre es debido a la carencia del estadio de la correspondiente licencia medio ambiental, que debe incluir entre otras prescripciones técnicas, toda la referente al cumplimento de la normativa de extinción de incendios, evacuación de personas y salidas de emergencia, como aspectos más significativos, y que afectan a la seguridad de los usuarios.

Siento totalmente denunciable la actitud del PSOE de ocultar y “dejar correr” el problema, el actual ejecutivo perteneciente al PP, y encabezado por Lorena Ordina, no solo ha ocultado igualmente dicho decreto, y no ha comunicado dicha problemática a VOX, único grupo político desconocedor del problema, sino que no ha buscado soluciones para poder subsanar el problema de licencia del estadio de futbol y ha publicado otro decreto en el día de hoy confirmando el anterior decreto y por tanto el cierre del estadio de futbol.

Similar actitud ya lo ha mostrado el equipo de gobierno hace escasas semanas, cerrando de manera abrupta, y sin un dialogo previo para la búsqueda de soluciones, el local de la Peña Alegría Laurentina, “Jai Alai”.

Desde VOX exigimos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca diálogo y colaboración inmediata para buscar soluciones a la problemática tanto de la Sociedad Deportiva como de la Peña Alegría Laurentina garantizando la seguridad de todos los usuarios de ambas instalaciones. Así mismo, el Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca se pone a disposición de ambas entidades para intentar a la mayor brevedad buscar soluciones para ambos casos.