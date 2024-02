Verdes Equo “Al Ayuntamiento parece no importarle que Huesca parezca un trastero”

Silvia Mellado, portavoz de Verdes Equo, ha lamentado la desidia que según su formación, está gobernando la ciudad. En concreto señalan que las calles de Huesca se han convertido en un almacén público de terrazas y veladores, algo que incumpliría las propias ordenanzas municipales que obligan a su recogida.

Mellado se ha mostrado tajante “ Las calles de Huesca Huesca no son un trastero, pero al Ayuntamiento parece no importarle que lo parezcan”. Para Verdes Equo, esta falta de decoro, además de entorpecer el paso de peatones, dan una imagen pésima de la ciudad y suponen un agravio entre hosteleros cumplidores e incumplidores de la normativa que parece no incumbir al equipo de Gobierno.

“Las terrazas de Huesca siguen en pandemia” por eso Verdes Equo ha preguntado por la fecha en la que las terrazas de Huesca van a volver a la situación prepandemia. Tampoco se explican porqué no se ha trasladado a la ordenanza y a la calle la obligatoriedad legal de distancia de paso de 1,8 metros.

Además de estas cuestiones de obligada aplicación, el partido Verde, en la reunión mantenida con la Alcaldesa y la concejala de seguridad ciudadana trasladó algunos aspectos que consideraba importantes para actualizar la ordenanza de terrazas y veladores.

Planteamos medidas “con el objetivo de hacer compatible la actividad económica, con la prioridad peatonal en las vías públicas y el descanso de los y las vecinas de las zonas con terrazas”. Entre otras, destacan la imposibilidad de poner terraza en el caso de no tener lugar para almacenar el mobiliario, la limitación de extensión máxima de terrazas supeditada al aforo del establecimiento y a la vía pública y el horario máximo de ruido en una zona por terrazas remarcando la imposibilidad de compatibilizar zona con terrazas y establecimientos de ocio nocturno.

Esos han sido algunos de los planteamientos que ha resaltado la portavoz de Verdes Equo