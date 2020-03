UGT propone ayudas a las empresas cuando acabe la crisis sanitaria

UGT considera que tras la paralización de la actividad empresarial, el gobierno debe plantear ayudas a las empresas para que no se vean abocadas al cierre

Así lo ha apuntado el máximo responsable del sindicato UGT en la provincia de Huesca, Carlos Villacampa, que se ha referido también a la repercusión de la paralización empresarial en la provincia. Asegura que "habrá empresas pequeñas que tendrán un poco más de músculo y será para ellas dificil pero lo podrán sobrellevar y otras que tendrán recursos económicos muy limitados". Villacampa insiste en que "el gobierno debería valorar, una cosa es la paralización que ya lo han hecho y otra cosa es que a partir de ahora berían también mirar de qué forma ayudar a las empresas para que realmente no se van abocadas al cierre". Una empresa cerrada, ha dicho, " es muy dificil que vuelva a abrir"

Asimismo, ha dicho que superada la crisis sanitaria, hay que iniciar un proceso de reconstrucción nacional entre todos, por ello ha hecho un llamamiento a la unidad. Al dia siguiente "habrá que hacer un proceso de reconstrucción nacional y yo creo que hará falta nuevos pactos en la Moncloa con la responsabilidad de los principales partidos políticos, empresarios y sindicatos". Una llamada a la unidad y " a ver si somos capaces de vencer el virus y a partir de ahí empezar a hablar de un proceso de reconstrucción nacional porque lo que viene va a ser muy duro"

También ha señalado la importancia del diálogo social. "Es más importante que nunca" ha explicado Villacampa "aunque quizá el gobierno sobrepasado por los datos, a veces tenga que tomar decisones que esta vez no han gustado a los empresarios y otras veces no nos gustan a nosotros. Nosotros también hablábamos de tema de conciliación, de renta básica, de tema de alquileres y el gobierno todavía no ha tomado ninguna decisión". El gobierno va tomando medidas y "tenemos que remar todos en la misma dirección".