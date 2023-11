Susín se compromete en Huesca a impulsar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, se ha reunido con los responsables de la Asociación Down Huesca, que preside Nieves Doz. Esta entidad, fundada en1991, es referencia en términos de inclusión e igualdad de oportunidades de las personas con síndrome de Down en Huesca y provincia.



Tal y como ha destacado Susín, la prioridad del Gobierno autonómico respecto a los aragoneses con síndrome de Down y sus familiares es apoyar e impulsar su normalización total y absoluta, así como el de todos aquellos que conviven con otras discapacidades intelectuales. Además se ha referido al compromiso del Ejecutivo para conseguir reducir las listas de espera en los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad, una reivindicación a la que se va a dar respuesta con un refuerzo de los equipos de valoración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.



En el caso de Down Huesca, el IASS tiene concertadas 15 plazas en el centro ocupacional de la asociación, Los Danzantes, de las cuales ahora mismo 11 están cubiertas. Desde la entidad prestan servicios y coordinan actividades en Huesca capital y también en Barbastro, Monzón, Sabiñánigo, Fraga y Boltaña para acompañar a cada altoaragonés con síndrome de Down a partir de los 6 años, en su adolescencia, madurez y también en la vejez.



Como asociación, el objetivo de Down Huesca es promover que las personas con síndrome de Down puedan alcanzar las mayores cotas de autonomía posibles para conseguir su inclusión social a través de sus proyectos de vida independiente. Cuentan con programas educativos y laborales y entre sus iniciativas cabe destacar el albergue La Sabina de Fonz, inaugurado la pasada primavera como alojamiento y centro de actividades lúdicas y de tiempo libre.



Por su parte, Susín ha recordado que dentro del presupuesto del IASS para 2024 se destinan 7,5 millones dentro del área de atención temprana para prestar servicios a menores discapacitados en toda la Comunidad en varios niveles: atención intensiva en centros, en el domicilio y de seguimiento. Esos esfuerzos, exponía la consejera Susín, deben coordinarse con los Departamentos de Educación y Sanidad para atender las necesidades del colectivo desde su infancia, pero también en todas las etapas de su vida con la meta de que puedan desarrollar un proyecto vital autónomo e independiente: ése es uno de los retos compartidos de la Administración autonómica con Down Huesca y otras entidades de la discapacidad y la dependencia.



Para lograr esa inclusión plena, la Consejería de Bienestar Social y Familia ha mostrado su compromiso con acciones y programas dedicados a incentivar la accesibilidad universal en todos los ámbitos, con iniciativas que tomen la diferencia entre personas como un valor y no un obstáculo, y con distintas campañas de sensibilización hacia colectivos vinculados con la discapacidad.