El PSOE lamenta que Claver asuma las tesis de Vox y no ayude a las oenegés

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca ha planteado en el pleno de este viernes cambiar el término “exigir” por otros como “instar” o “solicitar” en busca del apoyo del Partido Popular a la propuesta presentada para que las 17 asociaciones de cooperación al desarrollo abandonadas por el Ayuntamiento oscense recibieran el respaldo de la institución provincial. “No hemos conseguido la unanimidad en algo tan importante como es la solidaridad con quienes más ayuda necesitan” ha señalado Fernando Sarasa, para quien “ha quedado claro que, sin tener diputados, Vox también condiciona las políticas de la Diputación y ha hecho a Isaac Claver preso del pacto de gobernabilidad de Azcón”.

El diputado oscense ha sido el encargado de defender la propuesta, en la que se instaba a la DPH a aportar la cuantía suprimida por el consistorio de Huesca. “Creo de verdad que en el presupuesto más alto de la historia de esta institución tienen cabida los 94.000 euros que ha recortado Lorena Orduna a cuenta del apoyo de Vox. No podemos abandonar a las asociaciones ni a quienes se benefician de los proyectos que estas impulsan, estamos hablando de personas de todo el mundo” ha añadido.

Sarasa ha explicado que Huesca no es el único ayuntamiento en el que la entrada de la ultra derecha ha supuesto la práctica supresión de las ayudas en cooperación al desarrollo, “Binéfar está en la misma situación. Y me gustaría recordar que la solidaridad no es cuestión de ideología política, aunque tristemente ha sido esto lo que ha llevado a que las dos ciudades dejen de serlo”.

Y ha recordado “el compromiso que ha mostrado siempre la Diputación Provincial de Huesca, también este año, con la cooperación al desarrollo. Pero el acuerdo para gobernar Aragón no sólo condiciona las políticas oscenses, sino que acaba con la autonomía de las instituciones en las que gobierna el PP, como hemos vuelto a ver hoy en la DPH”.

Eso, ha continuado, “va a provocar que se pierdan proyectos humanitarios que están en el corazón de los altoaragoneses”. Frente a ello, “en el PSOE seguiremos trabajando para impulsarlos, como siempre hemos hecho. Porque creemos en la justicia social, en la igualdad y en la colaboración entre instituciones y con las entidades privadas para ayudar a mejorar la vida de las personas”.