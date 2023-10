El Pirineos Mountain Film Festival pone en marcha su tercera edición

La nueva edición del Pirineos Mountain Film Festival arranca con la confirmación de las fechas oficiales de su concurso de cortometrajes, la presentación del cartel y la apertura del proceso de inscripción. Huesca acogerá un año más esta cita de cine de montaña, aventura y naturaleza entre el 19 y 24 de febrero, tras su paso y presentación oficial en la capital oscense, el tour provincial se irá vertebrando por todo el Alto Aragón.

La imagen oficial para este 2024 es una fotografía del Paso Superior en la Patagonia argentina realizada por el especialista en cine de montaña aragonés Jesús Bosque. Con más de 6.000 euros en premios, el certamen abre su proceso de inscripción hasta el 12 de noviembre; los cortometrajes que quieran aspirar a entrar en la selección competitiva deberán completar el proceso de forma gratuita a través de la plataforma Festhome. “Tras el éxito de convocatoria y público, el festival afronta una nueva edición apasionante donde el equipo está ya trabajando para presentar una programación de primer nivel internacional” declara David Asensio, su director.

El Pirineos Mountain Film Festival confirma las fechas y bases de su próxima edición competitiva. El concurso de cortometrajes de cine de montaña, aventura y naturaleza se celebrará en Huesca del 19 al 24 de febrero. Junto a las fechas, la organización ha confirmado las bases y ha abierto el proceso de inscripción para trabajos de menos de 30 minutos de ficción, documental y animación cuya temática gire en torno a la filosofía central de la cita. Un periodo que se extenderá hasta el próximo 12 de noviembre y tendrá a la plataforma Festhome como eje vehicular.

El certamen constará de sesiones gratuitas para el público y será un jurado cualificado el encargado de fallar el palmarés final dotado con un montante de 6.000 euros. Un total de siete reconocimientos: Premio al Mejor Cortometraje (3.000 euros), Premio al Mejor Cortometraje de Aventura y Deporte (1.500 euros), Premio al Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza (1.500 euros) y los Premios al Mejor Cortometraje de Animación, al Mejor Guión, Premio del Público y Premio al Mejor Cortometraje Iberoamericano otorgados por las sedes fundadoras. En la propia filosofía de la cita se encuentra el apoyo y desarrollo de los cineastas, por ello los galardones serán destinados a los directores de las obras, a excepción del de Mejor Guión que se concederá al guionista o guionistas.

Las obras que aspiren a entrar en la selección oficial deberán ser posteriores al 1 de enero de 2021 y quedarán excluidas aquellas de carácter turístico o publicitario. Además, al ser inscritas deberán contar con subtitulados en inglés o español si su idioma original es cualquier otro a los anteriormente citados. De entre todas ellas saldrá la sección a concurso que además podría formar parte del tour nacional, una sesión especial que tras su presentación en la capital altoaragonesa pasará por el resto de sedes provinciales y nacionales que anunciarán sus fechas próximamente.

La cita cinematográfica consiguió reunir a más de 3.400 personas en su pasada edición donde el corto Into The Ice: An Expedition To The End Of The World de Andrew Opila se consagró como la mejor producción. Una exposición, competiciones deportivas, proyecciones especiales, conferencias y homenajes como el que recibieron los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) de la provincia de Huesca y al Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil con base en Huesca (U.H.E.L.-41), completaron la propuesta. “El festival afronta una edición apasionante donde el equipo estamos ya trabajando para presentar una programación de primer nivel internacional” recalca David Asensio, director del PMFF.

EL PASO SUPERIOR EN LA PATAGONIA ARGENTINA, PROTAGONISTA DEL CARTEL

El Festival ha dado a conocer también la que será su imagen oficial, una fotografía realizada por el realizador y especialista en cine de montaña Jesús Bosque. La espectacular instantánea muestra el Paso Superior, un tramo de obligado transito hacia multitud de cumbres y agujas; éste es el último campamento utilizado por los alpinistas antes de intentar el Cerro Fitz Roy por la cara Este en la Patagonia argentina. “Aquí se cruzan las alegrías y derrotas de los que regresan con las ilusiones de los que acaban de alcanzarlo” explica Bosque.





El Pirineos Mountain Film Festival está organizado por la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, TuHuesca, Aramón, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, el Instituto Aragonés de la Mujer y Peña Guara como organizador de las actividades deportivas en Huesca.