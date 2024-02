El Pirineos Mountain Film Festival arranca en Huesca su nueva edición

El Pirineos Mountain Film Festival arranca su nueva edición en Huesca. Desde este lunes 19 y hasta el sábado 24, la capital altoaragonesa se convertirá en el hogar del mejor cine de montaña, aventura y naturaleza. Un total de 21 cortometrajes de 12 países competirán en sesiones gratuitas que se podrán ver en el Teatro Olimpia. La cita oferta igualmente una nutrida programación paralela con proyecciones de largometrajes, una exposición, charlas de Severino Pallaruelo y María Fernández, así como la entrega del premio honorífico a uno de los pioneros del montañismo en España: Ángel López “Cintero”; el acto de entrega se llevará a cabo el jueves 22 e irá ligado a un completo tributo a la “Década Prodigiosa” del alpinismo aragonés.

El broche final lo pondrá la presentación en exclusiva del tour nacional e internacional el sábado 24 en el Palacio de Congresos de Huesca; una selección de los mejores trabajos que posteriormente viajará al resto de sedes del certamen: Barbastro, Boltaña, Tarbes y Benasque.

La nueva edición del Pirineos Mountain Film Festival inicia este lunes 19 de febrero. El Festival de cine de montaña, aventura y naturaleza de los Pirineos convierte a Huesca en el centro de atención para este género cinematográfico con 21 obras a concurso, representando a 12 cinematografías diversas. El Teatro Olimpia será la sede de estas proyecciones gratuitas a concurso (lunes, martes y miércoles a las 17:00h y 18:30h). Cineastas de Europa, América y África propondrán un viaje visual por rincones de Sudáfrica, Argentina, Finlandia, Colombia, México, Estados Unidos y España, a través de modalidades como escalada, salto base, apnea, BTT, esquí o kayak. Los espectadores en sala contará además con la posibilidad de elegir a sus favoritos con sus votos, otorgando así el Premio del Público que se revelará junto al resto del palmarés.

Las jornadas se completarán en el mismo teatro (20:30h) con varios largometrajes. El lunes será el turno del estreno en cines de Tañen Furo – Suenan Fuerte de Javier Jiménez, un documental que recorre los Pirineos de la mano de sus sonidos, instrumentos tradicionales, su música, danzas y lenguas con el músico, DJ y productor Javier Idoipe como guía. El martes se proyectará la cinta polaca The Wall of Shadows de Eliza Kubarska, una obra que se sumerge en la relación de los alpinistas y los sherpas; sus luces y sus sombras, así como el camino y las dificultades hacia la gloria de la cumbre.

El Festival reconocerá este año a un icono de la montaña, el zaragozano Ángel López “Cintero” y será el jueves 22 de febrero el día clave de este tributo a él y a toda una generación. La llamada “Década Prodigiosa” del alpinismo aragonés será el eje central de la exposición que se inaugurará a las 18h en el Centro de Ibercaja – Palacio de Villahermosa; fotografías, audiovisuales y materiales originales de estos diez años marcados por los hitos y conquistas de Pepe Díaz, Manuel Bescós, José Antonio Bescós, Rafael Montaner, Julián Vicente “Nanín” y el propio “Cintero”.

La entrega del Premio de Honor se enmarcará en un acto especial (Teatro Olimpia, 20:30h) donde además de recordar y honrar el legado de este escalador que a sus 87 años sigue en activo, se proyectará la multipremiada película Montañas de ayer en el 25º aniversario de su estreno. Una de las cintas españolas más reconocidas de este género a nivel internacional y que narra el primer ascenso a “El Puro” en Riglos.





Otros invitados destacados son Severino Pallaruelo y María Fernández, ambos ponentes de las conferencias del viernes 23 (Centro de Ibercaja - Palacio de Villahermosa, entrada libre con inscripción previa). El primero arrancará a las 17:30 con una charla titulada “La Casa Pirenaica” en la que analizará este término a lo largo de la historia, tanto desde una perspectiva social como arquitectónica. La segunda expondrá sus vivencias por los macizos de la Península en “La montaña mi patio de recreo”, esta madrileña ahondará desde un prisma femenino los retos, luchas y dificultades que plantea este medio natural.

El sábado 24 cerrará la programación del PMFF en Huesca el estreno del tour nacional e internacional, una sesión especial formada 9 trabajos a concurso elegidos previamente por el comité de selección, un programa diverso al palmarés que se dará a conocer el jueves 22. El auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca (19:30h) proyectará Ardiak, ezkontza eta kontrabandoa, Tempo II. Movements in Jungle, Eiger Norwand, And yet, I remain, Something is Changing, Magda, Eternal Flemme, Swimming Through y The Draconians. Estos cortometrajes serán los que desde ese momento viajarán por el resto de sedes dentro y fuera de España: Barbastro (15-marzo), Boltaña (6-abril), Benasque (13-abril) y Tarbes (6-abril).

El Pirineos Mountain Film Festival está organizado por la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca con la colaboración de Peña Guara y con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, TuHuesca, Aramón, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, la Fundación Ibercaja y Turismo de Aragón.

Consulta toda la programación y ventas de entradas en www.pirineosmff.com.(PMFF)

