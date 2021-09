El oscense José Antonio Satué es ya obispo de Teruel y Albarracín:

Bajo el lema episcopal 'Como tú y contigo' y con medio centenar de asistentes, Mons. José Antonio Satué ha tomado posesión como obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, en la catedral de Santa María de Mediavilla.

Antes de su toma de posesión, el cardenal Juan José Omella ha ejercido como ordenante episcopal principal de Satué, mientras que los otros dos Obispos ordenantes han sido D. Benimiano Stella (Cardenal Arzobispo Midila, Prefecto de la Congregación del Clero hasta la toma de posesión del nuevo Prefecto) y D. Carlos Escribano (Arzobispo de Zaragoza).

En su homilía, el presidente de la Conferencia Episcopal Española se ha dirigido a Satué para explicarle que “nuestra oración debe ser de acción y gracias porque el Señor te mira con amor y te envía una porción de su pueblo para guiarles a Cristo. No dejes de dar gracias al Señor por esta confianza”, precisaba.

El arzobispo de Barcelona ha señalado, como ordenante episcopal principal de José Antonio Satué, que el corazón del pastor “debe estar repleto de solidaridad y misericordia. Tu también eres un hermano necesitado de perdón y misericordia”.

El cardenal Omella ha añadido que “un obispo es un hombre de oración que intercede por el pueblo, y cuanto más lo haga más entenderá a las personas y podrá convertirse en un ángel para ellos, les ayudará a encontrar un sentido a su vida y a que encuentran las puertas del Señor”, explica.

El presidente del episcopado ha indicado además que, en una sociedad crispada en la que cuesta vivir en unión y comunión, “el obispo está en medio de la comunidad cristiana para propiciar el bien común, aunque veces dan ganas de tirar la toalla por no dar frutos”. No obstante, ha manifestado que “la tarea principal del obispo es vivir y fomentar el espíritu de comunión porque sin ello no hay una verdadera evangelización”.

Por su parte el Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Bernardito Auza, ha asegurado que José Antonio Satué cuenta “con nuestras oraciones por esta nueva etapa de su vida en la que el Señor le confía el cuidado de los fieles de la diócesis”.

Una vez que Mons. José Antonio Satué ha tomado posesión como obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, ha saludado en primer lugar a un sacerdote de la provincia que lucha contra la covid-19, lo que ha provocado los aplausos emocionados de los asistentes a la catedral turolense: “Os pido una oración por él, por los enfermos, las familias, los cuidadores, los que han muerto por la pandemia, por el personal sanitario que tanta profesionalidad ha derrochado en este largo calvario que venimos sufriendo”.

A continuación, ha agradecido la buena acogida del pueblo de Teruel y a la comunidad católica de la diócesis, “con quien trabajaré responsablemente junto a los laicos comprometidos en la misión de la Iglesia, los seminaristas, misioneros, diáconos o sacerdotes”.

No se ha olvidado Satué de los representantes de la vida pública municipal y autonómica que han acudido a su toma de posesión. Ante todos ellos ha mostrado su compromiso y ayuda “por encontrar el bien común, particularmente el de los más desfavorecidos”.

Para finalizar, ha recordado que toda la sociedad, entre los que incluye niños, adultos, mayores y jóvenes, han de caminar juntos “para transmitir la alegría de creer en Dios, la alegría de vivir la fe en fraternidad, practicar la solidaridad y abrazar la cruz por los que sufren. Este obispo tarde o temprano os fallará, pero Dios nunca defrauda. Él es nuestra esperanza”, concluía.

La trayectoria de José Antonio Satué Huerto

José Antonio Satué Huerto nació en Huesca el 6 de febrero de 1968. Completa su formación como técnico especialista en electrónica industrial en el Instituto Politécnico de Huesca en 1987, año en el que ingresa en el seminario metropolitano de Zaragoza como seminarista de la diócesis de Huesca. Realiza sus estudios eclesiásticos en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) donde obtiene el Bachiller en Teología. Recibió la ordenación sacerdotal el 4 de septiembre de 1993. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2004).

Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Huesca como vicario parroquial de San Lorenzo de Huesca (1993-1998) y párroco de la misma (1998-2002); párroco de las parroquias del Somontano: lbieca, Labata, Aguas y Liesa (2008-2009); párroco de Sariñena y Estación de Sariñena (2009-2012), Lastanosa (2009-2010) y Capdesaso (2010-2012); párroco de Santo Domingo y San Martín de Huesca (2012-2015). Ha sido también capellán del Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción (2009).

Ha sido miembro del Consejo Presbiteral (1994-2002; 2011-2015); arcipreste de Huesca capital (1994-2002); consiliario de Jóvenes de Acción Católica (1994-2002), de Acción Católica General (2011-2015) y de pastoral juvenil (1996-2002); además de director del Estudio Teológico «Santa Cruz» y del Aula de Teología para Laicos «San Lorenzo y San Vicente» (2012-2015).

También ha sido vicario general, moderador de curia y miembro del Consejo Presbiteral, del Consejo de asuntos Económicos, del Consejo Episcopal y del Colegio de Consultores (2004-2009); vicario judicial (2004-2015); delegado de Medios de Comunicación Social (2004-2015); canónigo de la S.I. Catedral (2006-2009); y deán-presidente de su cabildo (2006-2008).

Desde abril de 2015 es oficial en la Congregación para el Clero, colabora en la parroquia de Santa Rita (diócesis de Latina, Italia) y en la Casa di Marco, institución para menores no acompañados del Servicio Jesuita a Refugiados.