OSCA XXI anima a los oscenses a participar en la elaboración de los presupuestos participativos

La Federación de Asociaciones de Barrios de Huesca, OSCA XXI, está trabajando, junto al conjunto de asociaciones de vecinos de la ciudad, en los presupuestos participativos y anima a todos los oscenses a participar con sugerencias, aportaciones y solicitudes que estén sujetas a las condiciones establecidas.

Una vez recogidas todas las propuestas se estudiarán y se trasladarán al Consistorio. Los vecinos interesados en realizar sus aportaciones pueden hacerlo a través del correo electrónico de la Federación o a través de las asociaciones vecinales d ella ciudad.

OSCA XXI ha dado a conocer las líneas generales de los presupuestos participativos que ha comunicado el Ayuntamiento. Así, en primer lugar contextualiza apuntando que los presupuestos participativos de Huesca tienen por objetivo definir una serie de actuaciones a desarrollar por el Ayuntamiento exclusivamente en el capítulo de inversiones de cada anualidad. Dentro de las múltiples formas de realizar los presupuestos participativos, en estos momentos, la ciudad de Huesca opta por hacerlo a partir de las propuestas del Consejo Ciudadano y del Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños.

A la hora de apuntar las sugerencias, hay que tener en cuenta que por inversiones se entiende todo aquello que el Ayuntamiento puede construir o adquirir y que es perdurable en el tiempo y, por lo tanto, incluye rehabilitación, reforma, ampliación o mejora tecnológica o de mobiliario de equipamiento o infraestructuras públicos existentes, también construcción de equipamiento de dimensiones reducidas (no grandes edificios); reurbanización y mejora de espacios públicos de competencia municipal y aplicaciones o infraestructuras tecnológicas. No incluye actividades, subvenciones, becas o convenios, adquisición de material no inventariable, reparaciones en locales municipales que no supongan una reposición de elementos, alquiler de equipamientos e infraestructuras, contratación de personal, contratación externa de nuevos servicios o realización de estudios o investigaciones, proyectos referentes a contratos vigentes, proyectos destinados a beneficiar a una persona o entidad concreta y actuaciones en suelo no municipal o que contradiga el PGOU.