Nace la Asociación de Amigos del Museo Diocesano de Huesca

La recién constituida Asociación de Amigos del Museo Diocesano de Huesca lanza una campaña de captación de socios, para favorecer la conservación y divulgación del patrimono expuesto, así como la restauración de las obras que se mantienen en el almacén en mal estado de consrevación.

La Asociación suge tras varias reuniones de personas cercanas y habituales con el Museo y con sus actividades, en especial del grupo de voluntarios que colabora activamente en diferentes labores desde hace más de 20 años. Es un grupo consolidado al que se han añadido otros colaboradores con interés por el arte y el patrimonio histórico y religioso del Alto Aragón. Los fundadores son 15 personas. Uno de ellos es Blas Matas que ha manifestado que “su principal fin y objetivo es promover, estimular y apoyar acciones y actividades culturales que ayuden a la difusión, conservación, resturación e investigación de las piezas que forman parte de la colección del museo”, así como “el mantenimieinto de sus salas y espacios expositivos”. Para ello, se pretende “involucrar a la sociedad civil oscense y a las entidades privadas y a las instituciones públicas para que contribuyan a la promoción del rico patrimonio que alberga el museo”.

La cuota de socio asciende a 25 euros anuales, que no sólo contribye al mantenimiento, conservación y divulgación del patrimonio expuesto, también servirá para restaurar las obras que permanecen en el almacén debido a su estado. Así lo ha indicado la directora del Museo Diocesano, Susana Villacampa, que ha dicho que “esta es la cara del museo que se ve, pero hay otra que no se ve y no se puede mostrar y es todo lo que tenemos en los almacenes, son amplios y no están en el estado en el que deberían estar” y “con gran cantidad de obra, alguna de muy buena calidad, lienzos muy grandes que están en un nefasto estado de conservación y que necesitan una restauración que los ponga en valor y que podamos sacarlos a las salas”.

Para dar visibilidad a todo ello se ha programado una visita comentada con un itinerario por varias obras del Museo Diocesano y la Catedral, bajo el nombre de 'Elementos judaicos en el arte de la Catedral y el Museo Diocesano de Huesca', organizada desde el museo el viernes 19 a las 19,00 horas. Al terminar está visita y promovido por la Asociación de Amigos del Museo Diocesano de Huesca, tendrá lugar un pequeño ágape en los jardines del museo.

Se trata de la primera actividad organizada por la Asociación y que forma parte de las jornadas en las que colabora con la Asociación Osce Biella, con motivo del Día Internacional de los Museos.

DÍA MUSEO

Así, el Museo Diocesano de Huesca y la Asociación de Vecinos del Casco, Osce Biella, colaboran en las jornadas 'La antigua judería de Huesca', que se desarrollarán con motivo del Día Internacional de los Museos, los días 18, 19 y 20 de mayo.

Así, el Museo Diocesano colaborará en estas jornadas organizadas por la Asocación Osce Biella, en las que se hablará de las huellas judaicas y el legado de la antigua Judería en la Huesca medieval, en su urbanismo, patrimonio y arte. Además, se dará cuenta de la entrada a la colección del museo de una nueva pieza, a través de un donante anónimo, que tiene que ver con un edificio situado en la antigua judería oscense.

La pieza será presentada y quedará expuesta este juves día 18 a las 18, 30 horas en la 'Parroquieta' del museo. Junto a ello se ha programado una conferencia del profesor y doctor Miguel Angel Motis Dolader, especialista en el legado judío en Aragón y en grandes religiones de Occidente, titulada 'Claves e identidades de la judería de Huesca en la Edad Media', que tendrá lugar el 18 de mayo a las 19,00 horas en la 'Parroquieta' del Museo.

Además, la Diocesis ha apuntado que hay una serie de investigaciones y estudios publicados recientemente sobre varios elementos artísticos y capillas de la Catedral de Huesca que tienen que ver con la herencia y el legado de los judíos conversos en la Huesca medieval y el clima y propaganda antisemita que a lo largo del siglo XV y XVI se realizó a través del arte.

Para completar las jornadas el sábado día 20, la Asociación Osce Biella organiza una visita comentada a las calles de la antigua judería, que realizará el historiador oscense Carlos Garcés Manaú, la visita tendrá un punto musical como recuerdo y evocación de la música sefardí que siglos atrás pudo sonar y oírse por esas mismas calles a cargo de los músicos Virginia Gonzalo y Antonio Ballestín.