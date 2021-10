Se levantan las restricciones anticovid

Huesca, al igual que el resto de Aragón, a excepción del municipio de Caspe, pasa a nivel de alerta sanitaria 1 modulado. Una de las principales consecuencias de este paso a nivel 1 de alerta es la flexibilización de medidas anticovid. Así, el límite de horario de cierre en establecimientos públicos, de aforo y actividades serán los permitidos por la licencia municipal. Esto afecta tanto al exterior como al interior de establecimientos, celebraciones, cultura, ocio nocturno, comercio, piscinas, gimnasios o culto. Así lo ha dado a conocer la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repolles.

La modulación del nivel de alerta se establece en eventos multitudiarios, que podrán a ser en interior como máximo de 1.000 personas y en exterior de 2.000, requiriendo un plan de contingencia. Las medidas entrarán en vigor en la media noche del viernes al sábado.

Además, se seguirán aplicando otras medidas anticovid, como son las no farmacológicas, como es el uso de mascarillas en interior, la distancia de seguridad, la higiene de manos, ventilación y aislamiento en caso positivo. También la vacunación, que se sigue insistiendo en la vacuna de la COVID y de la gripe y se seguirá llevando un control de los brotes, a través de la identificación y medidas ante casos y contagios. Repollés ha señalado que “una de las herramientas de control y que se ha mostrado la más efectiva ha sido la vacunación y seguiremos insistiendo en la necesidad de vacunar de COVID y no dejaremos de hacer un control exhaustivo de los brotes”, es decir, “la estrategia de contención de la pandemia en este momento se va a basar más en medidas no farmacológicas y de control y aislamiento de casos y menos en las medidas de contención de actividades o establecimiento de comportamientos sociales”.

Además, el Gobierno de Aragón recomienda a los responsables de los establecimentos, espectáculos y actividades poder pedir el pasaporte COVID al amparo del derecho de admisión. “Solicitamos al TSJ la posibilidad de ligar la presentación del pasporte COVID a la modificación de actividad de establecimientos y estamos a la espera, pero queremos hacer costar que los responsables de los establecimentos, espectáculos y actividades que podraán exigirlo al amparo del dercho de admisión”.