Las rebajas han comenzado en Huesca con descuentos iniciales de entre el 20 y 30%

Las rebajas de invierno han comenzado en Huesca este lunes, 8 de enero en la gran mayoría de establecimientos, aunque algunos lo hicieron ayer, con descuentos iniciales de entre el 20 y el 30 por ciento.





La Asociación de Comerciantes de Huesca espera que la campaña de rebajas sea buena para el comercio local, tras una campaña de Navidad, que en su primera fase, la del entorno de Nochebuena no fue todo lo buena que se desearía, y la segunda, la del entrono a Reyes, ha sido algo mejor. La presidenta de los comerciantes, Susana Lacostena, ha apuntado que generalmente las rebajas se desarrollan dependiendo de cómo han ido las compras y ventas en Navidad, tanto en lo referente a los clientes, como a los establecimientos, que cuentan con más o menos productos.

Lacostena ha señalado que “la primera parte de la campaña de Navidad en cuanto a ventas no fue muy buena, pero la de Reyes sí que ha sido mejor y eso influye en la campaña de rebajas, por lo que vemos cada año si la de Navidad ha sido buena la de rebajas no tanto y si la de Navidad no ha sido buena las rebajas lo son”. Esto a pesar de que según la presidenta del colectivo de comerciantes “generalmente Huesca responde bien tanto a la Navidad como a las rebajas”.

En cualquier caso, la asociación va a realizar una encuesta entre sus asociados para concretar la campaña de Navidad, porque “la realidad se ve en caja”, ha dicho la presidenta.

Lacostena ha dicho que hay establecimientos que incluso han llegado a iniciar la campaña de rebajas con un 70 por ciento, pero lo normal es empezar con un 20 ó 30 por ciento y conforme va avanzando el calendario los descuentos aumentan. El textil y los complementos suelen ser los sectores que más se mueven en las rebajas.