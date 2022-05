Las obras de los artistas del taller de Arte de Valentia decoran la nueva sede de la Comarca Hoya de Huesca

28 obras de arte creadas en el taller de arte del centro Manuel Artero de Valentia pasan a formar parte de la colección expuesta en la sede de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, edificio emblemático situado en el Coso Alto de la ciudad de Huesca, donde ocuparán un lugar destacado en el salón de plenos y en la zona de acceso.

La donación de las obras tuvo lugar hoy en un evento en el que participaron Jesús Alfaro Santafé, Presidente de la Comarca de Hoya de Huesca; Sara Comenge, Gerente de Valentia; Eduardo Cajal, responsable del taller de Arte, además de algunos de los artistas con discapacidad intelectual que son autores de las obras y protagonistas de este evento: Carmen Bonache, Cristina Piedrafita, Esther Carreras, Gema Guerrero, Ignacio Urrutia, Ismael Giménez, José Luis Orduna, Pilar Día, Marisa Roda, Fernando Vidal, Montse Otal, Pablo Llagostera, Ricardo Roldan, Rocio Suarez, Victor Sevilla e Irene Delgado.

Para Fernando Vidal, uno de los artistas de la muestra, esta donación y ser uno de los artistas del grupo ZheBRA“ supone hacer unos cuadros preciosos, porque a mí me encanta hacer cuadros preciosos y me gustaría que viniera mucha gente de fuera y que se lo pasen muy bien”. Fernando añadió “cuando pinto cuadros me emociono, por eso me gustaría que la gente al verlos sienta alegría y se divierta viendo mis payasos”.

Para Sara Comenge, este acto y el hecho de que las obras de arte puedan estar a disposición de todo el público en la comarca de la Hoya de Huesca, es “una oportunidad más para poder mostrar a la sociedad el talento de las personas con discapacidad intelectual. Agradecemos mucho a la comarca de la Hoya esta colaboración. A través de estas iniciativas logramos que cada vez más personas puedan cambiar su mirada hacia las personas con discapacidad intelectual conociendo sus capacidades. Todo esto contribuye a alcanzar la inclusión y la convivencia entre todas las personas”

Por su parte, Jesús Alfaro Santafé, Presidente de la Comarca de Hoya de Huesca, agradeció la donación de estas obras a Valentia y sobre todo a los artistas, destacando cómo nació esta idea hace dos años cuando se encontraban realizando remodelaciones en la sede de la comarca. “Es un gran honor contar con esta exposición, cuyo factor humano y vida son extraordinarios, que a partir de ahora serán del goce y disfrute de todas las personas que visiten la sede”, apuntó.

“El proceso de creación de las obras de arte del taller de arte de Valentia se basa en dos conceptos puros: la verdad, ellos son verdad sí o sí, no tienen más cara y con la emoción. Con verdad y emoción arrancan todas las obras del taller y dentro de eso conviven figuración, abstracción, sueños, obsesiones - señaló Eduardo Cajal, artista y responsable del taller de arte Grupo ZheBRA, quien destacó que, para el taller de arte esta donación es una manera de compartir obra con el pueblo. “Esta donación va a conseguir que la obra aparezca en sociedad.”