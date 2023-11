Iris Jordán y Ramón Lapuyade defienden su tapa en el Concurso Nacional de Valladolid

Iris Jordán y Ramón Lapuyade han defendido su tapa delate de jurado del XIX Concurso Nacional de Tapas y Pinchos Ciudad de Valladolid, uno de los concursos en formato de cocina más reconocido del ámbito internacional. Los han hecho con las creaciones “Donete de Paloma en Skabeche de Abeto” de la propia Iris Jordán, del restaurante Ansils, de la localidad de Anciles, premiada con Mejor Tapa de la provincia de Huesca” del Concurso organizado por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo; y con la elaboración “La J” defendida por Ramón Lapuyade, del Hostal Restaurante el Portal de Alcolea de Cinca, “Tapa Subcampeona” de dicho concurso.

La sensación por ambos participantes ha sido muy buena. Iris Jordán se ha mostrado muy satisfecha por la defensa de esta tapa realizada el lunes por la tarde, dentro del primer día de concurso. “Este año no me he puesto tan nerviosa como otras veces -por su participación el año pasado- y he disfrutado más”. También se iba con la sensación de que su tapa “ha gustado mucho” en un concurso de “mucho nivel” aunque espera que su tapa “pueda impresionar” al ser un bocadito; y es que solo hay que ver las caras de placer que ponían algunos miembros del jurado, como el televisivo Ángel Llacer y que se han podido ver en la retransmisión en directo al meterse su tapa en la boca.

Al igual que el año pasado, se ha vuelto a escuchar su grito de guerra “¡Vivan los pueblos!” que ha sido coreado por otros compañeros y cocineros que estaban entre el público.

El martes por la mañana ha sido el momento de presentar la tapa de Ramón Lapuyade, con su creación “La J”, un homenaje a la tierra aragonesa con productos locales y una cuidadosa presentación. Al igual que Iris, se ha mostrado encantado con la reacción que ha despertado su tapa que ha calificado de “entretenida y festiva” pero también “folclórica” y es que en su presentación se ha acompañado como no podía ser de otra manera, de una jota cantada, sorpresa realizada por el grupo Elenco de Huesca y que ha sido una de las sensaciones del concurso hasta la fecha.

El veredicto se dará a conocer hoy miércoles por la tarde. 45 participantes para dilucidar la mejor tapa de este concurso longevo y uno de los más reconocidos de todo el panorama nacional e internacional y en el que concurren estos cocineros altoaragoneses que han realizado una defensa magnífica, con un cuidado gusto en todos los detalles y propio de dos de los mejores y más reconocidos chef de la provincia.