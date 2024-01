Gemma Allué: “El PSOE pretende crear problemas donde no los hay”

El PSOE ha reprochado en las últimas horas al equipo de gobierno municipal la falta de información sobre temas de seguridad ciudadana o no trabajar por la seguridad de la ciudad. A este respecto, la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huesca, Gemma Allué, manifiesta su asombro ante dichas críticas, que considera “sorprendentes y absurdas, pretendiendo crear problemas donde no los hay” y le pide al PSOE que “realice una oposición constructiva, responsable y que no provoque alarma en los ciudadanos”.

La concejala asegura que se está trabajando desde el área de seguridad ciudadana y, transversalmente, con el área de Servicios Sociales y de Participación Ciudadana, en cuestiones de convivencia y seguridad con reuniones con colectivos y asociaciones vecinales de la ciudad.

Añade Allué que el PSOE no está capacitado para dar lecciones de participación a la vista de la puesta en marcha, por parte del equipo de gobierno, de distintos instrumentos de participación que se han sumado a los ya existentes, como los encuentros con la alcaldesa o los concejales delegados de las distintas áreas municipales creando un vínculo de escucha activa y una participación real.

Por último, la concejala de Seguridad Ciudadana recuerda que el PSOE convocó el Observatorio de Civismo y Convivencia de la Ciudad de Huesca sólo en tres ocasiones durante los últimos 4 años del anterior mandato. Además, el PSOE es conocedor, pues así se le ha informado, tanto de las reuniones mantenidas con distintos colectivos de manera sectorial como de la fecha de celebración el Observatorio, que se convocará el próximo 30 de enero con un nuevo formato y un nuevo método de trabajo que haga efectiva una participación real.