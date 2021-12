En Cáritas Huesca lanzan esta campaña y aunque "no existen miles de portales donde no hay mula ni buey, sí familias y personas que no llegan a fin de mes". Por ello, desde Cáritas Diocesana de Huesca se invita a la colaboración económica y a poner en practicar la solidaridad con las personas en situaciones más precarias y vulnerables.

Como señala la campaña “cada día nos damos de bruces con una realidad que queríamos vislumbrar diferente, como si fuera el espejismo de una nueva normalidad distinta y mejor, llena de fiesta, de color y de ensoñación”. En el último estudio de la Fundación FOESSA se constata que ya son 11 millones de personas las que se encuentran en una situación de exclusión social en España, 2,5 millones más que en el 2018.

En Cáritas Diocesana de Huesca “hemos visto como la crisis sanitaria y económica repercutía en las personas más vulnerables, y la recuperación todavía está lejos de alcanzarse, ya que Cáritas en 2021 ha tenido que destinar más de 200.000 euros en ayudas directas de vivienda, suministros o alimentación para más de 2.500 personas”, explica Jaime Esparrach, secretario general de la entidad.

Este deterioro va dejando una profunda huella de desesperanza y de incertidumbre con graves consecuencias para las condiciones de vida y los niveles de integración social de las personas y las familias. Después de veinte meses de pandemia, en Cáritas seguimos estando cerca de las personas, acompañándolas, porque sabemos que el desempleo y la precarización del mercado laboral reduce las posibilidades de acceder a un trabajo decente y estable. El problema del acceso a la vivienda, su mantenimiento o el pago de los suministros domésticos se ha convertido también en una constante para muchas de ellas. Una situación que ya afecta al 24% de hogares en España.

Esta Navidad es un buen momento para dejar nacer lo mejor que somos y compartirlo con el resto de las personas, para celebrar y agradecer. Estos días Cáritas Huesca invita a reconstruir una sociedad distinta, con sabor a fraternidad, en la que aprendamos a mirar a los demás como personas dignas de los mismos derechos humanos.

Por ello, esta campaña lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza a través de nuestros proyectos. El Programa de Acogida es la puerta de entrada a Cáritas Diocesana de Huesca, donde se ofrece un espacio de encuentro para informar, orientar y acercar a los recursos necesarios a las personas que acuden a este servicio. Se acoge y acompaña a todas las personas o familias en su proceso con entrevistas personalizadas para realizar las derivaciones o respuestas más adecuadas. Este año desde este programa se han realizado más de 1.500 intervenciones.

Dentro de este programa se incluye también el Proyecto de Viviendas de Acogida, que proporciona un hogar, de manera temporal a las personas y familias participantes, para facilitar su proceso de autonomía. Asimismo, cuenta con el Centro de Día Fogaril, que es un lugar de encuentro y escucha para posibilitar procesos de cambio para las personas que así lo deseen. Está orientado especialmente a personas que se encuentran en exclusión o en riesgo de estarlo, como por ejemplo aquellas que ven vulnerado su derecho a una vivienda.

El Programa de Promoción promueve iniciativas que buscan favorecer el crecimiento personal y motivar nuevos procesos de desarrollo para personas adultas a través de clases, dinámicas o diferentes talleres como teatro, nutrición o tapicería. Desde el proyecto de apoyo escolar a menores también se realiza seguimiento con los niños y niñas, que participan en este servicio, y sus familias.

Por último, desde el Programa de Empleo se organizan talleres como carpintería, recuperación y reciclado de calzado, complementos y juguetes o costura y formación para el empleo, acompañando a las personas posteriormente en su camino hacia el mercado laboral desde la Agencia de Colocación de Cáritas Huesca, Trobaempleo, o en algunos casos, desde Carinsertas, la empresa de inserción de la entidad.

La colaboración privada es uno de los pilares que permite a Cáritas desarrollar todas estas actividades y ofrecer oportunidades de vida digna a millones de personas en situación de gran vulnerabilidad dentro y fuera de nuestro país. En el último ejercicio, de los más de 386 millones de euros que Cáritas Española destinó a apoyar a 2,8 millones de personas, el 70 por ciento surgió de la generosidad de miles de socios, donantes y colaboradores privados.

Queremos seguir estando cerca de las personas que más lo necesitan para construir una sociedad que sueña, que se cuida y que camina al lado de las personas más vulnerables. Gracias por tu tiempo, generosidad y confianza, porque esta Navidad, cada portal importa. ¡Feliz navidad y próspero año nuevo!

Donativos: Para colaborar con Cáritas, puede hacerse socio o hacer donativos accediendo a su página web(www.caritashuesca.org) o ingresar el donativo en cualquiera de estas cuentas bancarias (indicando causa): IBERCAJA: ES21/2085/2052/00/0300091219 CAIXA: ES08/2100/2160/77/0200163396 BBVA: ES52/0182/3107/13/0201603939 SANTANDER: ES10/0049/6003/56/2016