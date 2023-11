La DPH rechaza la modificación de los límites territoriales entre Aragón y Cataluña

La Diputación Provincial de Huesca ha manifestado su rechazo a los planteamientos del ex presidente del Gobierno de Cataluña, Quim Torra, de modificar los límites territoriales entre Aragón y Cataluña. Se trata de una propuesta que ha defendido el PP en el pleno de la institución provincial y que ha sido aprobada por mayoría absoluta, al contar con el voto a favor de todos los diputados Populares, mientras que los diputados socialistas no han querido hacer uso del voto, entendiéndose de esta manera su abstención.

Así, el pleno rechaza los planteamientos del expresidente del Gobierno de Cataluña, Quim Torra, de modificar los límites territoriales entre Aragón y Cataluña asumiendo la frontera natural del río Cinca y solicita al presidente del Gobierno de España un rápido pronunciamiento sobre el respeto a los límites terrotoriales.

La diputada Popular, María José Vicente, se ha referido a las buenas relaciones entre los vecinos que viven en la zona oriental de la provincia y Cataluña, forjando lazos sociales, económicos, lingüísticos, profesionales y familiares durante décadas, por eso le ha pedido al señor Torra que deje de “malmeter”. En concreto, ha apuntado que “haciendo alusión al señor Torra, que deje de malmeter porque los aragoneses en general y los oscenses en particular no permitiremos que destruya las relaciones de buena vecindad entre unos y otros”.

Vicente ha dicho que hay temor de que las declaraciones del señor Torra puedan ser una nueva exigencia para la formación del gobierno de Sánchez.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Biescas, ha dicho que esta moción no tiene por qué entrar en el orden del día del pleno, ya que estas declaraciones no tienen recorrido porque la Constitución protege de la división territorial. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, por lo cual “no entendemos muy bien por qué el PP entra al juego de una persona que hace unas declaraciones que no tienen ningún recorrido”.

Además, ha salido adelante la propuesta planteada por el grupo Popular de la DPH que ha defendido la Constitución Española, ha censurado duramente las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo y ha rechazado la ruptura de los principios de igualdad y solidaridad entre los territorios de España. Al tiempo, ha manifestado la repulsa del PP a la Ley de Amnistía y un posible referéndum para la independencia de Cataluña.

Por otra parte y a iniciativa del PSOE se ha debatido en el pleno la falta de auxiliares de educación especial en algunos puntos de la provincia de Huesca y que ha sido aceptada en algunos puntos de la propuesta. La diputada socialista Gema Betorz ha dicho que “podemos imaginar todos lo complicada que es la conciliación familiar si tu hijo no puede acudir al colegio e imaginar el retraso que puede suponer a estos alumnos que son los que más ayuda y apoyo necesitan”.

Por su parte, el portavoz del PP, Fernando Torres, ha enviado su apoyo al colectivo, familias y docentes.

También se ha debatido a propuesta del PSOE el cierre del aula de Caneto, mostrándose en contra de la decisión del Gobierno de Aragón. El diputado Enrique Pueyo ha pedido soluciones por los problemas que ocasiona en el territorio, y se ha preguntado por qué en el colegio de Zaragoza María Zambrano no se actuó igual.

El portavoz Popular ha manifestado el apoyo a la escuela rural pero no así y sin seguridad. Ha preguntado a los socialistas si “¿han visto en qué condiciones están los niños en esa escuela? y ¿cómo se puede apoyar a esa escuela con estufas de leña, con los troncos de leña bajo las aulas de madera, con vigas de madera sujetas con cuñas para evitar su desplazamiento y sobre cimientos hechos sobre una solera de hormigón que usa una rueda vieja como estructura de encofrado”.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado