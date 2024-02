El diálogo y la información harán frente a los problemas de convivencia en el Perpetuo Socorro

Los vecinos de la calle de La Música, ubicada en el barrio del Perpetuo Socorro de Huesca, quieren impulsar un grupo de dialogo para tratar de reconducir los problemas de convivencia que se registran en este barrio y que en concreto en la calle de La Música, antigua Federico Mayo, se han visto agravados.

Los vecinos de esta parte de la ciudad están satisfechos porque han visto cómo su reivindicación de instalar cámaras de videovigilancia en esta vía se va a hacer realidad, toda vez que el Ayuntamiento reciba el permiso pertinente para instalar cuatro cámaras de estas características.

Entienden que hay que seguir trabajando y no se pueden quedar únicamente en la colocación de cámaras, por lo que la Asociación de Vecinos del barrio del Perpetuo Socorro de Huesca va a tratar de organizar un grupo de diálogo constructivo que ayude a reconducir la convivencia en el entorno de la calle de La Música y del pasaje Río Ésera.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Perpetuo Socorro, Purificación Broto, ha trasladado que los vecinos queremos que “se respete la ordenanza de convivencia, que se haga cumplir y que nadie quede impune si no la cumple”, pero para ello “creemos que los vecinos tienen que conocer la ordenanza, lo que contempla y ver qué es lo que no se puede hacer por el bien de todos y qué puede pasar si no se cumple”.

Fueron los vecinos de la calle de la Música, que ven cómo su convivencia va a peor, los que propusieron a la asociación de vecinos impulsar este grupo de trabajo, que sería “un grupo de diálogo, de diálogos por la paz, de diálogos positivos y constructivos para trabajar todos los temas de convivencia de forma positiva con los habitantes de ese entrono”.

Para ello, la asociación tiene previsto solicitar una subvención al Ayuntamiento de Huesca, que permita impulsar este grupo de diálogo, que incluiría diversos temas e iría dirigido a los vecinos de la calle de La Música y del pasaje Río Ésera.