El PP defenderá el apoyo institucional a los ayuntamientos y colegios de la provincia

El PP en la DPH defenderá una propuesta en el próximo pleno de la Corporación que insta al Gobierno de Aragón a habilitar nuevas líneas de ayuda a los municipios ante el inicio del curso escolar. Los populares buscarán el consenso de los grupos para avalar esa iniciativa con toda la carga institucional de la Diputación.

El PP basa su propuesta en el sobrecoste que suponen los trabajos extraordinarios de limpieza y desinfección que los ayuntamientos se ven obligados a asumir en los centros de educación Infantil y Primaria de sus municipios para hacer de ellos espacios seguros frente a la Covid-19.

Los populares subrayan que esas tareas se prolongarán necesariamente mientras dure la pandemia, lo que conllevará intensificar los servicios de limpieza. En consecuencia, recuerda el PP, será necesario ampliar las contratas, y las entidades locales habrán de asumir de nuevo un gasto extraordinario que excede de su competencia y que no está presupuestado en sus respectivos ayuntamientos. La propuesta argumenta que los municipios de la provincia no han recibido ninguna ayuda económica ni financiación adicional del Gobierno de España o del Gobierno de Aragón para compensar el gran esfuerzo presupuestario que supondrán esas labores de desinfección y limpieza, incluso asumiendo competencias que no les corresponden.

La propuesta popular pone énfasis en el carácter dual de la educación en la provincia, con centros de titularidad pública y centros concertados amparados por el art 27 de la Constitución. “Ambos afrontan esas necesidades de tipo sanitario para garantizar la seguridad y salud de la comunidad educativa, lo que va a requerir un considerable esfuerzo presupuestario. Si bien en los centros de titularidad pública los ayuntamientos asumen el coste añadido, en los concertados es el propio centro el que debe asumir estos gastos extraordinarios”, señala literalmente la propuesta.

La iniciativa del PP altoaragonés se suma a las críticas al GA del Grupo Popular en las Cortes de Aragón, que días atrás denunciaba la “incertidumbre del colectivo escolar y la improvisación del GA” ante el inicio de las clases presenciales. En ese marco parlamentario, el PP reivindicó la buena voluntad de profesores, padres y alumnos, que “choca de frente con la ausencia de acciones concretas para garantizar la calidad educativa durante el curso”. Los populares aragoneses hicieron alusión, además, al retraso en la contratación e instalación de barracones, las limitaciones que implicará la brecha digital o los problemas añadidos que atañen a los alumnos de Educación Especial.