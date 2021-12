El colegio de médicos de Huesca pide la contratación de más personal sanitario para hacer frente a la 7ª ola.

El colegio de médicos recuerda que en octubre de 2020 en plena segunda ola de COVID alertaban de la dramática situación que se estaba viviendo pidiendo a políticos, gestores y población una serie de medidas y un cambio en la actitud.

Ahora aseguran que la mayoría de los problemas denunciados persisten y no se han puesto en marcha las medidas sugeridas. Aunque ha habido un cambio en la situación, debido a la vacunación, que ha reducido el número de pacientes que desarrollan la enfermedad grave, desgraciadamente la pandemia continúa.

Las nuevas variantes con mayor tasa de transmisibilidad, la casi desaparición de las restricciones, la falsa sensación de seguridad y otra serie de factores han conducido a un imparable aumento en el número de casos, algunos hospitalizados graves y todavía muchas muertes evitables. En consecuencia, persiste la tensión del sistema sanitario que tras 2 años de pandemia y en el ascenso de la séptima ola resulta insostenible y difícilmente comprensible. Los trabajadores del sistema sanitario y sociosanitario estan agotados física y psicológicamente.

Por eso se dirigen una vez más a los responsables del Sistema Sanitario (políticos y gestores) para reclamar una normativa clara y uniforme en los diferentes territorios del Estado y estable en el tiempo. Garantizar la accesibilidad de la población a la Atención Primaria. Dicen que existe un grave problema organizativo y falta de líneas telefónicas. Tras 2 años, la mayor parte del tiempo se dedica al COVID, mal atendiendo al resto de patologías. Piden que no supriman los médicos de las unidades medicalizadas de emergencias y que cuando la curva baja se despida a los profesionales contratados y adaptados a su puesto, para la siguiente ola tener déficit de sanitarios. Los profesionales hablan de años de mala planificación. Piden planificar para garantizar que los Hospitales no se colapsen y pueda mantenerse la atención a todas las patologías. A largo plazo piden un plan de recursos humanos en que el número de efectivos necesarios no se calcule en una estimación de mínimos. Y por último ruegan a toda la población que extreme las precauciones para intentar evitar los contagios, pidiéndoles que no se ensañen con la administrativa del Centro ni con los sanitarios. Canalicen sus reclamaciones y su ira por las vías reglamentarias.

Con respecto a la enfermedad, recuerdan a la población que la vacunación, fundamental, disminuye la probabilidad de una enfermedad grave pero no exime de ella. Tampoco elimina la posibilidad de contagio, y puede dar una falsa seguridad reforzada por el gran numero de infectados sin síntomas. Los medios diagnósticos ahora muy accesibles (test rápidos de Antígenos, PCR...) pueden ser muy útiles cuando se utilizan correctamente, pero si la muestra se toma de forma incorrecta, en el momento inadecuado o se desconoce el significado del resultado en cada circunstancia, pueden dar una falsa sensación de seguridad que favorezca los contagios. La mascarilla, la ventilación, el uso preferiblemente de los espacios exteriores para las relaciones sociales siguen siendo medidas imprescindibles