El centro de innovación gastronómica de Aragón será una realidad a finales de este año

Las obras de esta iniciativa avanzan según los pasos previstos y el Centro será una realidad en el último cuatrimestre de 2022. El Centro de Innovación Gastronómica de Aragón está llamado a convertirse en un punto de encuentro e investigación de una gastronomía saludable, sostenible y de calidad en Aragón y también en un escaparate a nivel español de la calidad de la materia prima, los productores y las elaboraciones aragonesas. Ubicado en el Parque Tecnológico Walqa de la ciudad de Huesca, en el edificio Félix de Azara, ocupará un total de 315 m2 distribuidos en diferentes espacios que den respuesta a las necesidades de funcionamiento del centro a largo plazo.

Así, además de un espacio acondicionado para cocinar y que podrá ser utilizado por profesionales como lugar de investigación y demostración, también contará con una biblioteca especializada que podrá ser utilizada también por investigadores, un set para formación y práctica de audiovisuales gastronómicos, un espacio expositivo para productos aragoneses y un huerto interior entre otros.

Este Centro busca convertirse en una referencia no solo a nivel aragonés si no nacional e internacional y ser un espacio abierto a la investigación y colaboración entre los diferentes sectores que conforman la gastronomía, desde el sector primario hasta la restauración, pero también productores, la universidad, educativo, etc.

Las obras de acondicionamiento del espacio comenzaron hace unas semanas y continúan dentro de los plazos previstos, por lo que se prevé su inauguración oficial en el último cuatrimestre de 2022.

Se trata de una iniciativa de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca,bajo la gestión de la Fundación Fernando Abadía con la aportación económica del gobierno de Aragón, instituto aragonés de fomento y Ayuntamiento de Huesca