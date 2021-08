Calabuch, un homenaje a Berlanga abre los actos previos a la muestra de cine de Ascaso en Huesca

A las 21:30 horas, el festival de Ascaso realizará un pase previo a su programación en la antigua capilla del Hotel Monasterio de Boltaña, en el marco de las actividades que el ayuntamiento de la capital de Sobrarbe realiza en sustitución de las tradicionales Fiestas de la Convivencia, suspendidas por segundo año a causa de la Coviud-19.

Tras la proyección habrá un pequeño coloquio con los codirectores de la Muestra de Cine de Ascaso, Néstor Prades y Miguel Cordero,sobre la obra de Berlanga y su impacto en el cine español. Debutó como director en 1951 con la película Esa pareja feliz, en la que colaboraba con Juan Antonio Bardem. A ambos se los considera los grandes renovadores del cine español de posguerra. Entre sus películas destacan títulos célebres como El verdugo o Bienvenido, Mister Marshall. Trabajó en siete ocasiones con el guionista Rafael Azcona, y de esta asociación surgieron algunas de las películas más célebres de nuestro cine como las citadas o la saga de La escopeta nacional. Su cine se caracteriza por su mordaz ironía y sus ácidas sátiras sobre diferentes situaciones sociales y políticas. En la etapa de la dictadura franquista despuntó su habilidad para burlar la censura de la época con situaciones y diálogos no excesivamente explícitos pero de inteligente contralectura y consiguió llevar a cabo proyectos tan atrevidos como Los jueves, milagro, rodada en Alhama de Aragón. Su película Plácido fue candidata al Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1961. Calabuch narra la historia de un pequeño pueblo de la costa mediterránea española al que va a parar el profesor George Hamilton (Edmund Gwenn), un científico que decide "desaparecer" y apartarse de sus investigaciones espaciales y militares. La película fue enteramente rodada en la localidad de Peñíscola (con extras locales) y en ella se muestran imágenes aéreas y a pie de suelo de esta población que suponen, además, un documento de gran valor histórico. Con un guión propio y de Leonardo Martín y Ennio Flaiano (en este caso no colaboró con Azcona), Berlanga describe un gran abanico de personajes característicos de aquella España que, con sus flaquezas y sus destellos genera una permanente sonrisa en el espectador, cuando no carcajadas.

La proyección se realizará en la antigua capilla del Hotel Barceló Monasterio de Boltaña que inicia así, en este décimo aniversario de la Muestra de Cine de Ascaso, una relación con este festival de cine independiente.

Por las habitaciones del Monasterio, hotel oficial de la Muestra, pasarán todos los invitados que acuden al festival como los directores Jo Sol, Patricia Pérez o Luis Miñarro o el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

La entrada es gratuita pero, por motivos covid-19, es necesario sacar la entrada en la taquilla online de la Muestra www.cineascaso.org donde se puede conocer, además, todo el programa y actividades de este festival que se celebrará desde mañana 31 de agosto al 4 de septiembre ya en la aldea pirenaica de Ascaso.