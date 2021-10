Apoyo de los policias nacionales de Huesca al compañero agredido en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional de Huesca, se han concentrado a las puertas de la Comisaría Provincial bajo el lema “#StopAgresiones” en apoyo al inspector de policía que sufrió una brutal paliza en un autobús urbano de Zaragoza.

El agente recriminó a un individuo que no llevara la mascarilla sanitaria puesta y éste la emprendió a golpes y patadas contra él. La convocatoria, que se ha producido igualmente a nivel nacional, “no solo pretende apoyar públicamente y en los tribunales a nuestro compañero agredido, también quiere denunciar lo barato que sale agredir a un policía en nuestro país”.

Desde SUP Huesca se solicita que “se potencie la protección legal e institucional a todos los policías y se exigen medidas más duras contra los autores de agresiones”. Además, añaden que “este tipo de situaciones no hacen más que crear mal estar, preocupación y desmotivación entre los agentes que prestan servicio activo”.

Según portavoces del sindicato policial, “hechos como estos no hacen más que menoscabar el principio de autoridad, ya de por si mermado por las actuales leyes”.

En 2020 los atentados contra la autoridad crecieron un 24% en España hasta alcanzar las 8.254 denuncias, según los datos de Secretaría de Estado de Seguridad. En 2021 las cifras son todavía más alarmantes con 6.303 ataques entre enero y agosto, según denuncia el SUP. Supone 26 delitos al día contra agentes. “Datos éstos que no hacen otra cosa que evidenciar una clara desprotección legal e institucional”. Desde SUP Huesca se considera que es vital para el buen desempeño de la labor policial, que se acabe cuanto antes con esa sensación de “impunidad” que deja en la sociedad este tipo de agresiones a agentes de la autoridad