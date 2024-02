Vilarrasa en Cope: "Estoy a 6 partidos de renovar"

El lateral zurdo de la SD Huesca ha hecho un repaso de la temporada en Deportes Cope Huesca con Pablo Barrantes. El catalán reconoce que ha progresado mucho desde que llegó y confía en la permanencia del equipo: "Esta temporada estoy teniendo mucha continuidad desde que llegó Hidalgo. Estoy dando ese pasito adelante que necesitaba. Cuando llegué era mi primer año en el fútbol profesional y el ritmo es diferente. He cogido ahora los conceptos defensivos y ahora compito mejor. A nivel ofensivo tengo la confianza del míster para hacer lo que sé. A nivel individual los números son muy buenos. Todos los días tengo una ocasión. Quiero seguir mejorando porque el equipo lo necesita.

Con Hidalgo he hablado mucho. Tenía que mejorar en defensa. En ataque sabe lo que puedo hacer y tengo confianza y me atrevo a hacer cosas".

Sobre su renovación Vilarrasa ha reconocido en exclusiva que está a 6 partido de la ampliación de contrato automética : "Son 25 partidos lo que necesito, pero jugando al menos 45 minutos. Llevo 19 partidos esta temporadas".

