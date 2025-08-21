Sergi Enrich analiza la visita al Mirandés y el inicio de liga

La SD Huesca juega este sábado ante el Mirandés en Mendizorroza y Sergi Enrich analizaba este jueves la situación del equipo expresando que "el equipo está bien, hay un buen grupo humano que es lo que este equipo y este club busca desde el primer minuto y eso nos ayudará a ser más fuerte durante la temporada". "Las ideas están muy claras. Jugando sin miedo, con intensidad y ganas de ir a por el partido, vendrán las victorias. El míster tiene las ideas muy claras y creo que eso es fundamental. Los conceptos que estamos aprendiendo y corrigiendo, eso nos tiene que servir para el fin de semana dar el máximo", señalaba el ariete.

"Ha habido muchos cambios en el equipo. Nos hemos reforzado con jugadores muy jóvenes, que han venido con mucha hambre, con muchas ganas de ayudar y ya se está viendo que hay un gran grupo, estamos en una buena línea y hay que seguir", dice Sergi sobre la situación del equipo.

Respecto al rival y al próximo partido, el menorquín comenta que "es un equipo difícil de analizar porque está todavía en construcción. Lo más importante es que nos fijemos en nosotros mismos. Jugar en Mendizorroza no cambia. Es un partido de fútbol igual y también es un bonito estadio. Ojalá veamos un gran partido y nos llevemos la victoria".

"Los delanteros tenemos que ser los primeros defensas del equipo. El míster quiere una presión alta, a mí me gusta mucho. Casi siempre he jugado así. Intentamos dar lo mejor de nosotros para que esa presión sea buena y necesaria para que el equipo pueda robar en campo rival y obtener ocasiones", comentaba Sergi sobre los aspectos tácticos.

Sobre su rol, Sergi Enrich dice que "mi responsabilidad es máxima. Ha venido un entrenador con mucha ilusión y jugadores con hambre. Los veteranos tenemos que poner esa experiencia, ese modelo de ADN Huesca, de siempre sin reblar. Los veteranos estamos haciendo una gran labor ayudando a integrar a los compañeros. Estoy encantado de poder estar aquí otra vez, de conseguir los objetivos del club. Estoy contento de seguir, de poder ayudar, dar el máximo para que el club y la afición se sienta identificada con mi trabajo".