La SD Huesca busca refuerzos para rubricar la plantilla

Bajo la dirección del nuevo entrenador Sergi Guilló, la SD Huesca continúa apostando fuerte por reforzar su plantilla. El club busca incorporar hasta tres refuerzos clave -un delantero, un extremo y un centrocampista— antes del cierre del mercado. A día de hoy, ya ha elevado el número de incorporaciones a trece y mantiene cinco fichas libres para seguir contratando, mientras se prevén salidas como la cesión de Ayman Arguigue.

En las últimas sesiones de entrenamiento en El Alcoraz, Guilló ha recibido buenas noticias en cuanto a la recuperación de efectivos: Sergi Enrich, Dani Ojeda y Óscar Sielva ya entrenan con normalidad tras sus molestias. Javi Mier y Jordi Martín permanecen fuera de combate. El equipo, tras completar su inscripción en La Liga, espera participar en nuevas incorporaciones antes del inicio liguero. La planificación del entrenador apunta a posibles rotaciones según el rival, encadenando preparación física con estrategia táctica.

El exjugador de la cantera del Huesca, Kevin Carlos, ha firmado recientemente por el Niza procedente del Basilea por más de seis millones de euros. El club oscense se beneficia del movimiento gracias a derechos de formación, lo que supone un ingreso económico significativo que fortalece su capacidad de maniobra en el mercado.