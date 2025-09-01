El Huesca recibe al Eibar pendiente del cierre del mercado de fichajes

El Huesca intentará este lunes ante el Eibar en el Alcaraz (19.30 horas) sumar los tres puntos en juego para seguir imbatido y en la parte de arriba de la clasificación. El buen comienzo del equipo oscense ha dado confianza y tranquilidad a todos y ahora esperan que siga la racha para no generar dudas en un conjunto en el que la mitad del once titular son nuevos respecto a la pasada temporada.

El partido ante el Eibar se presenta en principio igualado al enfrentarse dos equipos que tienen un estilo de juego bastante similar, que son intensos y que basan todo en el trabajo colectivo procurando no cometer muchos errores, aunque el Huesca querrá hacer valer el factor campo propio para conseguir la victoria. En el conjunto oscense todo hace indicar que no habrá cambios en el once que inicie el partido, ya que en las dos primera jornadas ha repetido equipo el técnico al confiar en los elegidos y le ha dado buen resultado.

El Huesca, tras las incorporaciones en esta semana de Daniel Luna y Francisco Portillo, que ya entrarán en la convocatoria a expensas de que aún pueda incorporarse un delantero más en los últimos instantes para dar por cerrada la ventana de fichajes, esperará a que los dos jugadores lesionados desde la pasada temporada, Javi Mier y Jordi Martín, se vayan incorporando poco a poco. No podrá contar tampoco en este y en los siguientes partidos con Dani Ojeda, que sufre una lesión muscular.