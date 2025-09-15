El Huesca firma un arranque histórico con un triunfo agónico ante el Málaga

La Sociedad Deportiva Huesca vive un momento dulce. El conjunto dirigido por Sergi Guilló se impuso el pasado sábado al Málaga por 1-0 en El Alcoraz, gracias a un tanto de Liberto en el tiempo añadido, y suma ya 10 puntos en las cinco primeras jornadas, lo que supone el mejor inicio de su trayectoria en Segunda División.

El partido volvió a tener la emoción de los últimos instantes, una dinámica que se ha convertido en costumbre en este arranque de temporada. Ya sucedió hace dos semanas ante el Eibar con el gol de Sergi Enrich, y frente al Málaga el protagonista fue Liberto, que cazó un centro de Manu Rico tras un rechace y lo envió a la red, desatando la euforia de la grada oscense.

El delantero, que se estrenó como goleador azulgrana, destacó la importancia de la acción: “Me aprovecho un poco de la jugada, como hace Sergi Enrich, y con la caña meto el pie. Estoy feliz por ayudar al equipo”, declaró tras el encuentro en Balones Fuera.

Con esta victoria, el Huesca se coloca sexto en la clasificación, en puestos de playoff, y ha sumado ya una quinta parte de los puntos que se estiman necesarios para la permanencia. Un inicio de curso que invita al optimismo en el entorno azulgrana y que refuerza el papel de Guilló en el banquillo.

El programa Deportes COPE Huesca analizó el choque destacando la valentía del técnico, que apostó por rotaciones y dio entrada a jugadores como Ángel Pérez en el carril derecho, con un debut prometedor. También se subrayó el nivel de futbolistas como Kortajarena, Jesús Álvarez o Dani Jiménez, pilares en este inicio liguero.

La atención ya se centra en el próximo compromiso: el viernes a las 20:30 en Riazor ante el Deportivo de la Coruña de Antonio Hidalgo, exentrenador azulgrana. Un duelo con tintes especiales en el que el Huesca buscará prolongar su racha y seguir sumando puntos en un arranque que ya es histórico para la entidad.