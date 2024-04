Fernando Rivas Anoro será propuesto como nuevo consejero para Sociedad Deportiva Huesca

Audio









La semana ha comenzado en los deportes de Cope Huesca comentando el empate de la SD Huesca ante el Leganés del domingo (0-0). Un meritorio punto que demuestra que los azulgranas no se amilanan ante nadie y son capaces además de generar las mejores ocasiones de gol para haberse llevado el partido. Los de Antonio Hidalgo acumulan once jornadas sin perder que serán doce si no se pierde el domingo que viene en Ferrol, con lo que se igualaría la mejor racha histórica, que se remonta a la 16-17 con Anquela.

En el plano institucional, Fernando Rivas Anoro será propuesto como nuevo consejero de la Sociedad Deportiva Huesca. La Fundación Alcoraz propondrá para el consejo de administración de este martes las entradas de Agustín Lasaosa y de este economista y asesor fiscal oscense. Tiene 54 años y fue futbolista del Huesca en la temporada 90-91. Su perfil en el Consejo de Administración vendría a sustituir a Gustavo García Capó, que fue el encargado en intentar solucionar los problemas económicos del club.

Ha sido un fin de semana provechoso, con el título de liga para el Club Hielo Jaca, que sumó su 15º trofeo y la permanencia del Lobe Huesca La Magia tras ganar al Zornotza y acompañar el resto de resultados.