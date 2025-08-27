Dani Jiménez: historia de recuperación, esfuerzo y esperanza en el Huesca

El portero del SD Huesca, Dani Jiménez, compartió una profunda y emotiva entrevista en COPE en la que abordó su recuperación tras una lesión complicada, su presente en el equipo y sus expectativas para el futuro. Con una actitud positiva y una visión renovada, Dani expresó su gratitud por la oportunidad que la vida y el fútbol le han brindado.

Un comienzo prometedor y la recuperación de una lesión difícil

El portero se mostró muy satisfecho con el inicio y su primera portería a cero del curso: “Bueno, creo que sí, que tenemos motivos para estar contentos”. Reconociendo los cambios en el equipo y la importancia de comenzar con buen pie, aseguró que “era primordial, sobre todo después de tantos cambios que ha habido, que no hubiera dudas y, oportunamente, están saliendo los resultados”.

Respecto a su estado físico, Dani afirmó estar “100% disponible” y muy satisfecho con la evolución de su lesión. “Gracias a Dios y gracias a la labor del Servicio Médico, puedo estar al 100%”, comentó. Aunque mencionó que aún siente algunas molestias, aseguró que “son molestias que son llevaderas y que no van a impedir en ningún momento realizar ninguna acción”. La lesión que sufrió no fue una rotura completa, sino que “se maquilló un poco”, confesó, revelando que hubo un ligamento afectado, aunque no de manera definitiva, y que la situación fue muy complicada, especialmente por su posición en el campo.

El impacto emocional y la lección de la adversidad

La caída que sufrió en el campo fue un momento que quedó grabado en su memoria: “Fue más el shock de verme prácticamente el brazo sin respuesta que en sí lo que es el dolor”. Reconoció que “fue una mala caída, por apoyar mal”, y que el infortunio de doblar el brazo de esa forma le llevó a un estado de shock y miedo, aunque también reflexionó sobre que esa experiencia ya que su cuerpo está más automatizado para caer de manera segura.

En redes sociales, Dani compartió un mensaje que reflejaba su estado de ánimo en esos momentos difíciles: “Mala suerte, ¿por qué me está pasando esto a mí?”. La lesión, que parecía un golpe casi mortal en su carrera, resultó ser una prueba de resiliencia y aprendizaje. “He empatizado más, he vivido más el momento”, afirmó, destacando la importancia de valorar cada instante y la salud, una lección que asegura haber aprendido profundamente.

Una segunda oportunidad y la ilusión de seguir creciendo

Tras cuatro meses de recuperación, Dani se encuentra en un momento clave de su carrera. “Aquí están esas respuestas que buscabas en su momento respecto a las segundas oportunidades”, expresó con satisfacción. Se siente “muy valorado, con mucha confianza” en el Huesca, y lleno de energía para seguir aportando al equipo. “Quiero seguir disfrutando de competir, de la vida aquí en Huesca”, añadió, mostrando su compromiso y optimismo.

El arquero también habló sobre la temporada actual y los objetivos del equipo. “El equipo empezó muy bien y la victoria contra el Mirandés fue muy importante”, destacó. Sin embargo, también advirtió que “cada año la liga es más difícil y no nos podemos relajar”, por lo que la mentalidad debe ser seguir partido a partido, con la misma ilusión y entrega.

Reflexiones sobre los cambios en el plantel y el futuro

Dani valoró los cambios en el equipo, señalando que “se han ido jugadores muy contrastados, pero también han llegado talentos que se están acoplando bien”. Con un entrenador joven y con ganas de seguir aprendiendo, el portero confía en que el equipo puede mejorar y alcanzar sus metas. “Queremos ser el mejor club de la final de temporada”, afirmó con determinación.

Al concluir, Dani Jiménez envió un mensaje de esperanza y motivación: “Que se cumplan todos los sueños que el año pasado se truncaron y que la salud nos acompañe”. La historia del arquero del Huesca es un ejemplo de perseverancia, esperanza y amor por el deporte, inspirando a todos aquellos que enfrentan adversidades y sueñan con superarse cada día.

Una historia de superación que sigue escribiéndose en El Alcoraz, donde Dani Jiménez continúa demostrando que, con esfuerzo y actitud positiva, las segundas oportunidades sí existen y pueden traer consigo nuevos comienzos llenos de ilusión.