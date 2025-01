“Tu Provincia Huesca La Magia” busca con una nueva campaña desestacionalizar el turismo y atraer nuevos visitantes

El vicepresidente de la DPH, Ricardo Oliván, y el diputado delegado de turismo, Sergio Serra, han presentado esta campaña publicitaria que incluye un spot y diversas piezas gráficas estratégicamente ubicadas en puntos clave de la provincia y que destaca los cuatro pilares de nuestro turismo: la aventura, el turismo MICE, la gastronomía y el patrimonio.

Oliván ha destacado en la presentación que “estamos trabajando para ser referente turístico nacional o internacional y para llegar a esa meta tenemos que enfrentar unos retos como la estacionalidad o la percepción de masificación puntual en algunos puntos de nuestra geografía. La campaña que hoy presentamos trabaja en ese sentido: presentamos atractivos turísticos que funcionan durante los 12 meses del año”. El vicepresidente de la DPH apunta además que “si conseguimos una afluencia turística a nuestra provincia durante todo el año, estaremos contribuyendo a mantener el tejido empresarial, mejorar empleo y, a su vez, el asentamiento de la población en nuestro territorio”.

Por su parte del diputado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, ha dicho que “vamos a convertir al Alto Aragón en un destino que no solo atraiga, sino que destaque y permanezca en el imaginario colectivo. Queremos que sea la elección natural para quienes buscan algo diferente: aventuras, sabores únicos y experiencias que conecten”.

Para conseguir esos objetivos la campaña cuenta con la presencia de Rafa Maza, humorista y actor reconocido y con vinculación con la provincia. Su enfoque fresco y auténtico ayuda a mostrar el Alto Aragón desde una perspectiva diferente, generando impacto y despertando el deseo de venir a conocernos.

En la presentación el mismo Rafa Maza ha dicho que “he sido el primer sorprendido por todos los atractivos con lo que contamos en la provincia de Huesca. Aunque llevo viviendo 20 años en Madrid, Huesca sigue siendo mi territorio. En esta grabación me he dado cuenta de que todavía me queda mucho por descubrir. Los altoaragoneses tenemos motivos de sobra para estar orgullosos de nuestra tierra”.

El sport es solo el arranque de una campaña que, a través de gráficas creativas y mensajes diseñados para captar la atención, así como píldoras de video que exploran los pilares clave de nuestra oferta turística, y el carisma único de Rafa Maza, va a mantener el interés vivo en redes sociales.