Juanjo Camacho: proyecto de cantera del Huesca con una apuesta global e integradora

La Sociedad Deportiva Huesca vive una etapa de consolidación y expansión de su cantera bajo la dirección de Juanjo Camacho, histórico excapitán del club y ahora responsable del fútbol base. En Deportes Cope de hoy miércoles, Camacho ha repasado el intenso trabajo de planificación que ocupa los meses de verano, en los que el club ha reforzado su estructura tanto en las categorías masculinas como en el equipo femenino.

“Durante el año trabajamos mucho para dar las mejores herramientas a los entrenadores. En verano, además, recibimos grupos internacionales y reforzamos nuestras plantillas, incluido el femenino, que este año tiene un equipo muy competitivo”, explicó en COPE.

Camacho, que desde su retirada ha asumido más responsabilidades dentro del club, se mostró agradecido por la confianza depositada en él: “Siempre he querido estar aquí y poder seguir creciendo en el club es un privilegio. Intento transmitir a los jugadores la importancia de la formación personal y académica, además de la deportiva. Nunca sabes hasta dónde vas a llegar, por eso hay que prepararse para el futuro”.

En el plano deportivo, el director de cantera valoró la figura de Jorge Pulido, que ha igualado el número de partidos profesionales 282 que él mismo disputó con el Huesca. “Más allá de las cifras, Pulido representa los valores del club y ha sabido liderar en los buenos y malos momentos”, dijo. También destacó el papel histórico del Huesca en su ascenso desde Tercera hasta consolidarse en la Liga de Fútbol Profesional.

Uno de los puntos más innovadores de su gestión es la apertura internacional. Tras viajes a Catar y Sudáfrica, Camacho ha impulsado acuerdos como el firmado con una empresa keniana que organiza torneos para captar jóvenes promesas africanas. “Queremos llegar al mayor número de jugadores posible. Los que vienen de fuera ven lo que hacemos aquí y quieren quedarse. Eso nos motiva para seguir creciendo”, aseguró.

El club oscense también ha recibido jóvenes talentos de Egipto, Grecia y Arabia Saudí, que ya se integran en categorías inferiores. Sin embargo, Camacho insiste en que el objetivo no es solo internacionalizar la cantera, sino crear un modelo competitivo y formativo. “No me fijo si son de fuera o de casa; me fijo en que sean jugadores formados aquí. Queremos darles herramientas para crecer y competir, y que puedan llegar al primer equipo”, recalcó.

Camacho concluyó reconociendo que el éxito no solo se mide en ascensos o títulos, sino en la formación integral de los jóvenes futbolistas: “Tenemos un gran equipo técnico, mucha ilusión y una idea clara: que el Huesca sea un referente en el fútbol base. Ver crecer a estos chicos y chicas, ya sea aquí o fuera, es nuestro mayor orgullo”.