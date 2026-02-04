Los partidos aragoneses se lanzan a la caza del voto indeciso en la recta final de la campaña

La campaña electoral en Aragón entra en su recta final con un llamamiento generalizado a la movilización por parte de todos los partidos políticos. A pocas horas de que concluya, los diferentes candidatos se vuelcan en estas últimas horas en movilizar a los suyos para que nadie se quede en casa el domingo. El objetivo principal es poder captar la atención de los indecisos y de la gran bolsa de abstencionistas, con las encuestas pronosticando una posible fuga de votos desde las filas del PSOE.

Casi 300.000 votantes en juego

El foco está puesto en las cifras de las últimas elecciones autonómicas, celebradas el 28 de mayo de 2023, cuando casi 300.000 aragoneses se abstuvieron. Esta cifra representa a un 30 % de los ciudadanos con derecho a voto que decidió no acudir a las urnas. A ellos se suma un 2 % de votos nulos o en blanco que también se registró en aquella jornada electoral.

Si se tiene en cuenta que el censo de votantes en Aragón está en torno al millón de personas y que en 2023 solo acudieron a votar 673.000 electores, queda una importante bolsa de votantes a los que apelar. Por este motivo, los candidatos que optan a la presidencia del gobierno de Aragón siguen recorriendo el territorio de la mano de sus líderes nacionales, con la vista puesta en las urnas del próximo domingo.

El voto por correo, otra vía de participación

En esta ocasión, además, cerca de 21.500 aragoneses han decidido ejercer su derecho al voto a través del correo postal. Esta modalidad de participación ha ganado protagonismo en los últimos comicios y el plazo para poder emitir el voto por esta vía finaliza precisamente este 4 de febrero, marcando otro de los hitos importantes antes de la jornada electoral definitiva del domingo.