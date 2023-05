Vivimos los primeros pasos de "Destino Rocío": El camino de José Manuel Soto desde Garrucha al Rocío

Garrucha es el pueblo de Andalucía, que con Hermandad del Rocío, está más alejado de la aldea almonteña. Es por eso queJosé Manuel Sotolo ha elegido para hacer la primera de las nueve rutas que desde distintos puntos de Andalucía llegarán hasta el Rocío en "Destino Rocío": “es un proyecto que me ilusiona mucho. Está inspirado en el Camino de Santiago, un camino que es el gran vertebrador del Norte de España y el gran motor cultural y económico de muchas localidades.”

Vídeo "Destino Rocío" recorre las ocho provincias andaluzas, desde Almería a Huelva

Según el cantante, “la Virgen del Rocío está en la esquina Suroeste de España, y está allí desde hace 800 años, con una gran devoción que reúne cada año a cientos de miles de personas. El proyecto pretende convertir al Rocío en un eje vertebrador de Andalucía”.

"Destino Rocío": Una peregrinación a la aldea todo el año

Soto vive el ambiente rociero, por sus padres y sus abuelos, pero no hace el primer camino hasta los 18 años, "a partir de ahí me doy cuenta de los que es el Rocío. La fuerza y las posibilidades que tiene. Como compositor fue una gran inspiración”.

En esos años el cantante entra a formar parte del coro de la Hermandad del Rocío de Triana y no para de componer, “ya cogí una dinámica de escribir y escribir y ya no paré”. Y no ha parado en los 40 años de carrera en los que ha compuesto más de 200 canciones.

José Manuel Soto, en el camino "Destino Rocío"

Soto echa de menos los antiguos caminos del Rocío en los que había más intimidad, “yo recuerdo que ir al Rocío era quitarte de en medio, si pasaba algo tenían que intentar mandarte razón porque no estabas localizable en medio del camino. Literalmente era estar incomunicado una semana, lo que le daba un encanto especial.” Según el cantante era también “mucho más sencillo, con menos lujo, pero más auténtico.”

También te podría interesar:

La Hermandad de Emigrantes: los hermanos onubenses que fueron a buscar fortuna a otros países

Así vive el Rocío el músico Manuel Lombo: "Hasta un piano para el camino"