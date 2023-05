¿Sabes que si hiciste la mili te puedes jubilar antes?

Ignacio tenía 25 años cuando entró a trabajar de pasante en un despacho de abogados de Sevilla. Atrás quedaban los 18 meses que había pasado en San Fernando ( Cádiz) haciendo la mili “en la Marina, como está mandado”. No ha tenido una vida demasiado fácil y hace tiempo que Ignacio cuenta los años que le restan para jubilarse. Para él, fue una alegría cuando un cliente del despacho en el que trabaja le contó que había visto en la tele que el tiempo de “mili” podría computar como vida laboral, lo que le podría ayudar a adelantar su jubilación ó “a completar los meses que me faltarían si en estos momentos me quedo en el paro, que nunca se sabe los planes que tienen para uno cuando se tienen 60 años".