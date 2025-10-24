COPE
Podcasts
Sevilla-Deportes
Sevilla-Deportes

La unidad 'B' del Betis no dio la talla

Los de Pellegrini, con 9 cambios, exhibieron falta de creatividad, de velocidad y de ambición

El análisis de Andrés Ocaña tras el empate frente al Genk
00:00

El análisis de Andrés Ocaña tras el empate frente al Genk

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

En este video, Andrés Ocaña enos da las claves de lo ocurrido ante el Genk belga. Un sistema de rotaciones de Pellegrini que no termina de funcionar y unos jugadores que no dieron un paso al frente en busca de más minutos.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking