La unidad 'B' del Betis no dio la talla
Los de Pellegrini, con 9 cambios, exhibieron falta de creatividad, de velocidad y de ambición
00:00
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
En este video, Andrés Ocaña enos da las claves de lo ocurrido ante el Genk belga. Un sistema de rotaciones de Pellegrini que no termina de funcionar y unos jugadores que no dieron un paso al frente en busca de más minutos.
Temas relacionados
"Sánchez replica a las invectivas de Junts con una humildad impropia que solo mostraría quien teme que su suelo político pueda estar en juego"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h