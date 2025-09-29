Rafael Almansa analiza las victorias del Sevilla y el Betis en la jornada 7

Domingo triunfal para los equipos sevillanos en la máxima categoría del fútbol español. El Sevilla ganó en Vallecas en un encuentro que arrancó a las 14:00 y que finalizó con la victoria por 0-1 del equipo de Almeyda gracias al gol de Akor Adams y la buena actuación del portero Vlachodimos.

Por su parte, el Betis cerró la jornada dominical con un triunfo cómodo ante Osasuna gracias a dos tantos en la primera parte, uno de Abde y otro del Cucho Hernández. Enlaza tres partidos consecutivos ganando como local en Liga.