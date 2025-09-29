COPE
Podcasts
Sevilla-Deportes
Sevilla-Deportes

Rafael Almansa analiza las victorias del Sevilla y el Betis en la jornada 7

El Sevilla ganó en Vallecas y el Betis selló el triunfo ante Osasuna por 2-0 en La Cartuja.

Rafael Almansa
00:00

Rafael Almansa analiza las victorias del Sevilla y el Betis en la jornada 7

Rafael Almansa

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Domingo triunfal para los equipos sevillanos en la máxima categoría del fútbol español. El Sevilla ganó en Vallecas en un encuentro que arrancó a las 14:00 y que finalizó con la victoria por 0-1 del equipo de Almeyda gracias al gol de Akor Adams y la buena actuación del portero Vlachodimos.

Por su parte, el Betis cerró la jornada dominical con un triunfo cómodo ante Osasuna gracias a dos tantos en la primera parte, uno de Abde y otro del Cucho Hernández. Enlaza tres partidos consecutivos ganando como local en Liga.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 29 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking