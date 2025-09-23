Rafael Almansa analiza la salida de Monchi y las palabras de Pellegrini respecto a la Europa League

Rafael Almansa analiza la actualidad del fútbol sevillano. Este martes ha comparecido Manuel Pellegrini en la previa del encuentro ante el Nottingham Forest y ha dejado claro que prioriza la Liga en esta primera fase de la competición. Un discurso que ya entonó la temporada pasada en la Conference League.

Además, Almansa habla de la salida de Monchi del Aston Villa tras poco más de dos temporadas en Inglaterra junto a Unai Emery.