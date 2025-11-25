COPE
Rafael Almansa analiza la derrota del Sevilla ante el Espanyol

El jefe de Deportes Cope Sevilla analiza la derrota del Sevilla en Barcelona (2-1) a escasos días del derbi sevillano que se disputará el próximo domingo a las 16:15 en Nervión.

Rafael Almansa
Isaac Escalera

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Ficha técnica

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Urko, Edu Expósito (Pol Lozano, min.62); Terrats (Roberto, min.62), Pere Milla (Jofre, min.74), Dolan (Roca, min.88); y Kike García (Pickel, min.74).

 Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Marcao, Suazo; Sow (Agoumé, min.71), Mendy (Gudelj, min.71); Januzaj (Ejuke, min.34), Peque (Alexis, min.71), Rubén Vargas (Alfon, min.54); y Akor Adams.

Árbitro: Sesma Espinosa (Comité Riojano). Amonestó a Edu Expósito (min.50), Pere Milla (min.71), Roberto (min.85), Castrín (min.94) y Pol Lozano (min.97).

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 25.166 espectadores.

