Rafael Almansa analiza la derrota del Sevilla ante el Espanyol
El jefe de Deportes Cope Sevilla analiza la derrota del Sevilla en Barcelona (2-1) a escasos días del derbi sevillano que se disputará el próximo domingo a las 16:15 en Nervión.
Isaac Escalera
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Ficha técnica
Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Urko, Edu Expósito (Pol Lozano, min.62); Terrats (Roberto, min.62), Pere Milla (Jofre, min.74), Dolan (Roca, min.88); y Kike García (Pickel, min.74).
Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Marcao, Suazo; Sow (Agoumé, min.71), Mendy (Gudelj, min.71); Januzaj (Ejuke, min.34), Peque (Alexis, min.71), Rubén Vargas (Alfon, min.54); y Akor Adams.
Árbitro: Sesma Espinosa (Comité Riojano). Amonestó a Edu Expósito (min.50), Pere Milla (min.71), Roberto (min.85), Castrín (min.94) y Pol Lozano (min.97).
Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 25.166 espectadores.
"García Ortiz fue fiscal por ser cercano a Dolores Delgado y Teresa Peramato es cercana a García Ortiz; es Fiscalía de cercanía y muy progre"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h